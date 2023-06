La maledizione del Titanic Milionari a caccia del relitto Il loro sommergibile scompare

di Alessandro Farruggia

Sotto di loro, a 3.742 metri di profondità, il Titanic. Sopra, la vita. È disperso il sommergibile tascabile Titan della società OceanGate Expeditions che al modico prezzo di 250.000 dollari organizza spedizioni di 8 giorni per portare ricchi turisti a vedere il relitto del transatlantico affondato nel 1912 facendo 1.500 morti. Il Titan è un sommergibile lungo 6,7 metri, costruito in titanio e fibra di vetro, con 4 motori elettrici, capace di scendere fino a 4.000 metri, con una riserva d’aria di 96 ore. Normalmente ha un equipaggio composto da un pilota, uno specialista e tre esploratori paganti. Così dovrebbe essere anche in questo caso.

La nave Polar Prince che lo opera è partita dal porto canadese di St. John’s (Terranova) venerdì e il giorno successivo è giunto sul sito. La missione è iniziata domenica, pare con 12 ore di ritardo a causa del mare non calmo, e domenica sera, dopo che per un’ora il sottomarino non ha mandato più segnali in superficie – ha rivelato l’armatore della Polar Prince – è scattato l’allarme. Un portavoce del primo distretto della Guardia costiera americana – che ha fatto partire da Boston un motovedetta da soccorso rapido della classe Sentinel con a bordo un team di sub di profondità – ha confermato che "un piccolo sottomarino con cinque persone a bordo è scomparso nelle vicinanze del relitto del Titanic".

Alle ricerche, coordinate dagli americani, collabora anche la Guardia costiera canadese. "La nostra massima attenzione – dicono alla OceanGate – è rivolta ai membri dell’equipaggio del sommergibile e alle loro famiglie. Siamo profondamente grati per l’ampia assistenza che abbiamo ricevuto nei nostri sforzi per ristabilire il contatto con il sommergibile".

L’elenco delle persone a bordo del Titan non è noto, ma tra di loro dovrebbe esserci l’uomo d’affari britannico Hamish Harding, noto aviatore ed esploratore, nonché uno dei pochi turisti che sono stati nello spazio (nel 2022 con la Blue Origin di Jeff Bezos) e che ha una lunga esperienza di navigazione oceanica profonda (è nel Guinness con due record per una spedizione nella Fossa delle Marianne più uno per una trasvolata Polo Nord-Polo Sud). Harding, 58 anni, ha scritto su Instagram: "Sono orgoglioso di annunciare finalmente che mi sono unito a @oceangateexped per la loro missione RMS TITANIC come specialista di missione". Sabato ha inoltre postato che: "Questa missione sarà probabilmente la prima e unica missione con equipaggio verso il Titanic nel 2023. Si è appena aperta una finestra meteorologica e domani tenteremo un’immersione". "Il team del sottomarino – ha aggiunto Harding – è composto da esploratori leggendari, alcuni dei quali hanno effettuato oltre 30 immersioni nella RMS Titanic dagli anni ‘80, tra cui PH Nargeolet". Paul-Henri Nargeolet, francese, per 25 anni nella marina francese, poi pilota di minisottomarini per l’ente di ricerca francese Ifremer, è stato più volte sul relitto del Titanic. A bordo, secondo SkyNews, ci sarebbe anche Stockton Rush ad e fondatore della OceanGate Expeditions. Per loro e per chi è con loro c’è solo una cosa da fare: pregare.