Il termine nacque in America quando si manifestava contro la guerra in Vietnam, ma si pensava che fossero molti di più i cittadini che – pur stando in silenzio – approvavano l’intervento.

Fu però soprattutto in Francia che la Maggioranza silenziosa divenne famosa. Accadde nel maggio del 1968. A Parigi le piazze erano infiammate dalla grande, storica protesta degli studenti. Ci furono scontri, incidenti e incendi, morti e feriti. Fino a quando la maggioranza dei parigini, che se n’era stata zitta per settimane, decise di scendere a sua volta in piazza. Furono seicentomila (qualcuno disse un milione) a manifestare agli Champs-Élysées per dire "basta" alle violenze e ai disordini. E basta fu.

Anche in Italia la Maggioranza silenziosa nacque in opposizione ai tumulti del post-Sessantotto. Ci fu una prima manifestazione il 7 marzo 1971 in piazza Castello a Torino; poi una a Milano, nel 1973, per protestare addirittura contro il Corriere della Sera, accusato di essersi spostato – con la direzione di Piero Ottone – troppo a sinistra. Identificata (o confusa) con la destra missina, la Maggioranza silenziosa cessò di fatto di esistere il 12 aprile 1973, sempre a Milano, il giorno in cui durante una manifestazione perse la vita Antonio Marino, un poliziotto colpito da una bomba a mano lanciata da un estremista di destra. Di Maggioranza silenziosa si parlò però anche sette anni dopo, quando a Torino quarantamila “quadri“ della Fiat sfilarono per la città per dire un altro "basta", questa volta agli scioperi e ai picchetti. Era il 14 ottobre 1980: il giorno dopo i sindacati siglarono l’accordo.

Ma lasciamo perdere le connotazioni politiche. Oggi, sulla storia dei vaccini e del lockdown, le ideologie non c’entrano nulla, o meglio non dovrebbero entrarvi (e anzi, stavolta le parti sembrano invertite, ed è soprattutto l’estrema destra ad agitare le piazze). Basterebbe però che si cominciasse a pensare, finalmente, anche ai diritti e alle libertà di chi ha obbedito alle indicazioni del governo. E della scienza.