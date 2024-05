La lunga ricostruzione tra rimborsi e burocrazia. Completato finora il 74 per cento dei contributi

Dodici mesi dopo un’alluvione devastante – 17 vittime, 36mila sfollati, 10 miliardi di euro di danni, migliaia di frane e strade interrotte – l’Emilia-Romagna riparte. Anzi, è già ripartita. L’alluvione aveva devastato 91 comuni, mettendo in ginocchio le province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Colpite in maniera minore anche Modena, Reggio Emilia e parte di Marche e Toscana, che poi ha pagato un ulteriore prezzo nell’alluvione successiva, a novembre. In Emilia-Romagna erano stati registrati picchi di pioggia anche superiori a 600 mm in appena 48 ore: in un giorno e mezzo è caduta la pioggia di tre mesi. La ricostruzione, affidata al commissario Francesco Paolo Figliuolo, è ancora in corso. Dopo aspre polemiche, sono stati staccati i primi assegni. Il totale finora liquidato ammonta a 23.665 acconti, per 71 milioni di euro, e 17.514 saldi per 102 milioni di euro. Gli acconti sono riferiti a 104 tra Comuni e Unioni e i saldi a 84 di essi. Al momento risultano quindi completati, con il saldo, il 74% dei contributi riconosciuti. Per molti però ci sono ancora problematiche legate alle richieste e alla burocrazia. E i beni mobili (cucine, elettrodomestici, suppellettili) non sono stati rimborsati.