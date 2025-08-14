La linea di Meloni: "Colpa dei trafficanti". L’opposizione: ha fallito

Sono almeno 27 le vittime di un nuovo, straziante naufragio avvenuto a 14 miglia nautiche a sud di Lampedusa, una tragedia che ancora una volta allunga un’ombra nera sulla gestione dell’emergenza migranti nel Mediterraneo e alimenta polemiche politiche. Due barconi, carichi di 97 disperati (ma potrebbero essere ben oltre cento), in fuga da condizioni di vita insostenibili (provenivano da Pakistan, Sudan e Somalia), si sono ribaltati. Un epilogo crudele e raccapricciante. Tra i primi corpi recuperati, ci sono quelli di una neonata di un anno e di tre adolescenti (due ragazzi e una ragazza), vittime innocenti di un sistema che continua a fallire sotto il peso dell’indifferenza.

Sono 61 i migranti tratti in salvo (57 uomini e 4 donne) e portati a Lampedusa, almeno una decina restano dispersi (ma forse sono molti di più, il conteggio degli occupanti è sempre approssimativo), inghiottiti dal Canale di Sicilia che sembra non perdonare mai. La camera mortuaria dell’isola ha spazi limitati e i medici del Poliambulatorio devono procedere velocemente agli accertamenti cadaverici, tra i superstiti solo 4 hanno problemi sanitari, con alcune fratture, due sono stati trasportati in elicottero ad Agrigento.

Le operazioni di ricerca, ancora in corso fino a ieri sera, vedono coinvolti cinque mezzi navali, motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza, un’unità navale di Frontex, supportata da elicotteri e aerei. Ma ogni sforzo generoso dei soccorritori sembra avvilente davanti alla tragedia consumatasi in poche ore, durante una traversata con il mare calmo. Le testimonianze dei sopravvissuti sono un racconto di disperazione: due barconi partiti da Tripoli nelle ore notturne, il primo che incomincia a imbarcare acqua, la fuga annaspante verso l’altro, ancora più carico e precario, che cede di schianto sotto il peso, rovesciandosi anch’esso.

Tutti ‘fratelli’, avvinti in un destino crudele che si gioca tra la ferocia dei trafficanti, la brutalità degli scafisti e l’indifferenza di un’Europa che continua a girarsi dall’altra parte. Il quadro si fa ancor più agghiacciante se si considera che nel 2025 la rotta del Mediterraneo centrale, senza contare la strage di ieri, ha già visto la morte di almeno 675 persone, mentre appena pochi mesi fa altri sbarchi avevano causato la morte di 6 persone e la scomparsa tra i flutti di almeno 40 disperati. Numeri che non sono semplici statistiche, ma vite spezzate, sogni infranti, famiglie devastate.

La Procura di Agrigento aprirà un fascicolo d’inchiesta sul doppio naufragio. I pm procederanno non appena arriverà la formale, ricostruzione della tragedia, fatta da Guardia Costiera e Guardia di Finanza. Ad ogni sbarco viene aperto un fascicolo per ingresso clandestino in Italia e si cerca di scoprire gli scafisti che vengono indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. In questo caso, l’ipotesi di reato non potrà che essere quella di strage. Dietro ai naufragi si cela una realtà ancora più amara: un sistema di controllo dell’emigrazione irregolare che sembra non riuscire mai a centrare gli scopi. L’accordo con la Libia è stato più volte denunciato da organizzazioni internazionali e Ong per le violenze, le torture e le detenzioni arbitrarie che i migranti subiscono. È un sistema che alimenta e spinge indirettamente alle partenze sulle carrette del mare, in balia di trafficanti senza scrupoli e scafisti improvvisati, trasformando il Mediterraneo in una tomba.