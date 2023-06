La libertà senza regole non è libertà

Piero

Fachin

Dunque, fateci capire. Se vuoi fare il cuoco devi sottoporti costantemente a esami medici, se fai l’operaio sei doverosamente obbligato a partecipare a corsi per la sicurezza, per la sicurezza tuoi e dei tuoi compagni di lavoro intendiamo, se fai il barista devi dimostrare di rispettare alla perfezione disposizioni che garantiscano la salubrità degli alimenti, se guidi un camion devi avere la patente giusta.

Poi, però, se decidi di guadagnare soldi facendo l’influencer, vestendo il ruolo della star di Internet, beh allora sei libero di comportarti come cavolo ti pare, puoi mettere on line tutto quel che ti viene in mente senza rispettare una sola regola, semplicemente perché le regole non ci sono, evidentemente nemmeno quelle morali. Sei libero, insomma, di farti una canna, di noleggiare un’auto che non potresti guidare, di girare la città a velocità folle, di fare e di diffondere video che raccontano ed esaltano comportamenti criminali. Sei libero, viene da dire, di travolgere una Smart e di ammazzare un bambino.

C’è qualcosa che non torna, e quello che non torna questa volta è dannatamente pericoloso. Perché qui non stiamo parlando di ragazzi qualunque che mettono on line video qualunque per raccontare una storia qualunque. Qui si tratta di lavoratori, di professionisti scaltri al punto da diventare cinici, di gente che a fine mese incassa danaro in quantità direttamente proporzionale al numero dei clic conquistati. Fermare questa gente, allora, non è un attentato alle libertà, anzi è il suo opposto: è il tentativo di garantire a tutti, perfino a loro, la libertà di vivere più a lungo.

Una parola, poi, anche per gli altri. Per i signoroni degli algoritmi, per chi nella vita fa soldi solo per il gusto di farli: un sistema di regole chiare, di regole in grado di assegnare a ciascun componente della filiera una responsabilità precisa, farebbe il bene di tutti. E, probabilmente, aiuterebbe a risparmiare vite. Qualcuno, ogni tanto, dovrebbe pensarci.