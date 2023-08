La libera scelta supera tutte le imposizioni

Marina

Terragni

Non c’è dubbio: religione o non religione, chiunque in acqua e fuori dall’acqua può vestirsi come gli e le pare nei limiti della decenza, dell’igiene e dei regolamenti di pubblica sicurezza. Ma chiunque altro o altra è titolato a chiederselo – è la domanda di sempre, quando si parla di velo, burqa o hijab –: davvero si tratta di libera scelta? Una donna che cerca refrigerio avvolta in una specie di muta e a capo coperto sta facendo veramente quello che vuole? Quel corpo nascosto agli sguardi, custodia dell’onore maschile, oggetto di sprezzo e di desiderio, è un corpo tale quale al mio. La scelta – o non-scelta – di quelle donne riverbera su di me, mi costringe a misurarmi con la loro condizione e a ricordare la genealogia dell’oppressione, la schiera di donne mute e sottomesse dalle quali tutte noi abbiamo avuto origine. Posso lottare contro l’ingiustizia del dominio e tollerarne i segni ancora viventi? Che cosa ne è della mia libertà?

Nessuno provi a impedire a quelle donne di immergersi in acqua con le loro palandrane. Guai a chi le sbeffeggia e le insulta. Ma la contraddizione va tenuta aperta: nessuna tolleranza, nessun relativismo culturale la può pacificare. Si tratta sì di stringersi intorno a queste sorelle, ma senza nascondersi il problema: vogliamo sul serio credere che a loro non piacerebbe nuotare senza il peso di quei panni addosso, con il fresco dell’acqua sulla pelle? Si tratta, certo, di tenere fede alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo che garantisce la libertà di esibire i segni della propria fede in qualunque circostanza, ma serve anche un lavoro di invenzione politica per significare tutta la problematicità di quello che è capitato sulla spiaggia triestina. Può bastare un festoso flashmob per dimenticare le ragazze che ad appena qualche ora di volo di lì sono disposte al martirio pur di non piegarsi all’obbligo di quella “libera scelta”?