La lezione di Prodi "Il Pd è rassegnato Basta compromessi, parliamo agli italiani"

di Ettore Maria Colombo

La prima notizia è che ‘il Prof’ per antonomasia ‘è tornato’. Non era facile, dopo il dramma personale subìto, la morte dell’amata moglie. La seconda notizia è che è andato ed è stato accolto, con relative – continue, incessanti, imbarazzanti – standing ovation, non ‘a casa’ di Elly Schlein, la segretaria dem, ma dal suo antagonista, perdente, al congresso, il governatore emiliano Bonaccini. Il quale ha organizzato a Cesenagiorni per celebrare la nascita della sua corrente, Energia popolare. La scelta di Prodi i più maliziosi la vivono come una scelta di campo per il primo contro la segretaria Schlein.

Ma cosa ha detto, da Bonaccini, Romano Prodi? Dopo una relazione e i molti interventi dell’area, che hanno evocato il ritorno allo ‘spirito dell’Ulivo’, Prodi lancia un ossimoro politico. Chiede di perseguire un "radicalismo dolce", riportando il Pd nelle piazze e in mezzo alla gente giorno per giorno, parlando il linguaggio della chiarezza sui temi della vita degli italiani: il lavoro, la salute, la scuola. Per Prodi bisogna puntare sul dialogo per allargare i consensi, unica via vincente per competere con la destra. Il Prof, in realtà, parla da statista, quale è, e passa in rassegna tutti i grandi temi dell’attualità politica, ma poi entra in corpore vili di un Pd rassegnato, ‘fermo’, come un semaforo, sulle proprie gambe da troppo tempo: "Sono prevalse le esigenze delle alleanze temporanee, anche per equilibri di potere. Non sono contrario alle alleanze, vanno costruite. Io ho cercato di costruire delle coalizioni, ma devono fondarsi su una idea condivisa dell’Italia e del suo futuro". E qui chi vuol capire capisce…

"Il Pd – è il suo grido d’orgoglio - ha ancora la possibilità di essere il perno della trasformazione. Ma l’obiettivo può essere raggiunto solo con uno spirito unitario che troppe volte è mancato. Non è facile riscoprire questo spirito, ma è la condizione per cui il Pd può ritornare alla guida dell’Italia".

Un discorso, dunque, rivolto al futuro del partito. Una vera lezione di politica, quella impartita dal Prof, che non nasconde amarezza e disappunto per gli errori commessi negli ultimi tempi. Per un Pd che ha smesso di dialogare con i suoi elettori e in cui "sono prevalse le esigenze delle alleanze temporanee anche per equilibri di potere". Il Pd "deve tornare ad essere la casa degli italiani" dice. "Bisogna ripensare agli errori fatti", sottolinea, e "tornare a parlare con tutti". E di errori, per Prodi, il Pd ne ha commessi parecchi: "Come quando, spinto dalle circostanze, ha inseguito gli obiettivi di breve periodo: le legge elettorale, la riforma della Rai, il finanziamento pubblico ai partiti, alcune riforme istituzionali (alcune sono di epoca Renzi, altri no, ndr). Bisogna che il Pd ricominci a parlare con gli italiani. Non possiamo continuare a essere un partito rassegnato in un Paese rassegnato". In pratica, Prodi ha chiesto a tutti di ‘mettersi alla stanga’ e remare nella stessa direzione, ma tocca soprattutto all’attuale segretaria dem rispondere.