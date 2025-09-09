La lezione del prof Jova: "Sarete leader di pace. Siete ragazzi fortunati"

Improvvisa un rap mentre suona la campanella. Ritmo e sorrisi nella mattinata a sorpresa che Jovanotti regala ai ragazzi di Rondine. Liceali al quarto anno, arrivati da tutta Italia per imparare il metodo della Cittadella della pace. Affrontare il conflitto, non solo quello sul campo di battaglia, ma pure sul pianerottolo di casa o tra i banchi di una classe, è la cifra del metodo presentato alle Nazioni Unite. "A me piace questa idea di formare leader di pace. E’ una definizione meravigliosa: leader è il contrario di follower", spiega Jovanotti dal palco. "Anche il leader è follower di qualcosa: segue una visione interiore, una visione più grande di lui. Bisogna cercare di essere leader della propria vita, incarnare una visione positiva. E quello che si riesce a fare qui è proprio questa costruzione di leader di pace".

Lorenzo Cherubini dedica un momento pubblico della sua visita nel borgo alle porte di Arezzo dove vivono e si confrontano israeliani e palestinesi, russi e ucraini, e ragazzi arrivati qui dai 54 Paesi nel mondo oggi in guerra. Riconosce tra i giovani della Wordl House una ragazza del Mali - "un luogo bellissimo, sono innamorato della sua musica" - una collega ucraina e una studentessa arrivata dall’Armenia, incontrate in una precedente visita. Ricorda il cammino di Emma Manning, "un’amica di mia figlia Teresa. Ha fatto il quarto anno a Rondine e gestisce un centro di accoglienza per migranti a Calais. Qui è fiorita. Un esempio visto di persona. Sono occasioni nella vita dalle quali esci con qualcosa di prezioso. Vi rendete conto che bella cosa siete chiamati a vivere, siete ragazzi fortunati, come diceva in una canzone uno che conosco".

E ancora muovendosi sul palco del Palatenda davanti a studenti e prof: "Sono invidioso dell’opportunità che avete: potete cambiare la vostra vita e cambiare quella degli altri. E quando capitano queste occasioni alla vostra età, è il top".

Jovanotti è arrivato a Rondine insieme alla moglie Francesca e i suoceri. Una stretta di mano al vescovo di Arezzo Andrea Migliavacca, poi l’abbraccio dei ragazzi che lo hanno ascoltato su temi di attualità, su tutti la pace. "Uscirete da qua e applicherete questa conoscenza" di leader di pace "in qualsiasi ambito. Il leader può fare qualsiasi lavoro, ma l’idea è che abbia sviluppato una consapevolezza rispetto al proprio posto nel mondo. È un dono grandissimo che la vita vi sta facendo".

Standing ovation per "il ragazzo fortunato" di Cortona. Poi tutti in classe.