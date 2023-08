La lettera di Buticchi "Tanti auguri Rivera Per papà eri un figlio e io provavo gelosia"

di Marco

Buticchi

Il tempo vola, si sa. E la patina che stende sopra ai ricordi li fa apparire comunque meravigliosi. Ci sono figure che fanno parte delle nostre vite perché sono state legate a noi, perché le abbiamo amate, perché sono il simbolo di un momento particolare. Gianni Rivera, prossimo brillante ottantenne, è stato per lungo tempo parte della mia famiglia, rappresentando un momento spensierato della mia giovinezza. Ho, inoltre, amato la sua maestria come giocatore: pochi come lui sono riusciti a esaltarmi assistendo a una partita. Ho quindi deciso di inviargli questo biglietto d’auguri un po’ particolare. Personale, anche se scritto sulle pagine di un giornale invece che sul solito cartoncino col disegno buffo. Ma immagino che Gianni Rivera, bandiera dell’Italia, meriti un buon compleanno speciale. Così, Gianni caro, ti appresti a doppiare una boa importante. Lo sai, noi Buticchi siamo gente di mare e amiamo le vele quando sbattono, l’odore del salmastro e il sapore del pesce fresco. Quanti ricordi mi affollano la mente.

Chi di voi, lettori, si ricorda la semifinale di Mexico ’70? Quel match infinito contro la Germania dell’Ovest, la spaccata del tuo compagno Schnellinger a un passo da Albertosi. Il gol a tempo scaduto che ci ha messo nei guai. Poi è iniziato un susseguirsi di emozioni, culminate con la tua rete risolutiva ai tempi supplementari. Una partita che è stata giustamente consegnata alla storia dello sport, capace di mandare in visibilio milioni di connazionali sparsi per il mondo. Quell’estate, finiti i mondiali, veniste alcuni giorni a Lerici tu e Roberto Rosato. Ricordo gli assembramenti per strada, le persone che vi circondavano, chiedevano autografi, vi applaudivano come eroi. Ero un ragazzino e camminare al vostro fianco mi rendeva fiero. Credo sia stata quella l’estate in cui parlasti a papà della possibilità di acquisire la maggioranza del Milan. Mio padre, da imprenditore vecchia maniera, non si perse in titubanze o calcoli, ma iniziò una trattativa che lo portò, dapprima alla vicepresidenza e poi alla presidenza di una tra le squadre calcistiche più blasonate al mondo.

Rileggendo le poche righe qui sopra, mi accorgo di quanti termini desueti ho adoperato: chi oggi, tra la tecnologia galoppante, direbbe mai Germania dell’Ovest per identificare una nazione? Oppure, per rimanere nel mondo del calcio, userebbe il termine bandiera citando un calciatore? Oggi i giocatori vanno e vengono come un bene di consumo. Invece, allora, tu eri il Milan e quella era la tua squadra. La fascia di capitano si guadagnava sul campo e tu l’hai meritata con lanci geniali, con segnature indelebili, mostrando una statura sul terreno che tutti, compagni e avversari, ti riconoscevano.

Ricordo le tue caviglie gonfie quando qualche marcatore troppo zelante rispondeva a calcioni non riuscendo a porti freno, gli arbitraggi avversi, le soddisfazioni di quella che era diventata una comune avventura. Eravamo sulla stessa barca e il Milan navigava a gonfie vele. A cinquanta anni di distanza ti devo confessare una cosa: il fatto che mio padre trattasse più te come figlio che il sottoscritto, mi provocava una punta di gelosia, ma ci passavo sopra perché eri anche tu parte della nostra famiglia.

Ricordo le trasferte felici e quelle meno felici. Le coppe alzate in cielo e i ritorni sul pullman rossonero nel più mortificante silenzio. Poi è arrivata Verona. La batosta scaligera ci fece perdere uno scudetto che avevamo ormai in tasca. Non so se tu te lo sia mai chiesto, ma quante cose sarebbero cambiate se quel maggio del 1973, il risultato a Verona fosse stato diverso? Io ci penso spesso. Quel Milan sarebbe stato protagonista di un triplete (Coppa delle Coppe, Coppa Italia e Scudetto) travolgente. Probabilmente i rapporti tra te e mio padre non si sarebbero deteriorati, Nereo Rocco sarebbe rimasto in panchina e papà presidente ancora per lungo tempo. Invece, poi, le cose sono andate diversamente.

Penso con rammarico che non ci vediamo da quegli anni e mi piacerebbe fare una rimpatriata veleggiando nel nostro Golfo come ai vecchi tempi. Magari ricordandoci a vicenda aneddoti segreti, giornate spensierate vissute in un mondo delle fiabe che appare oggi così lontano. Come due amici stagionati che usano l’alibi delle lenze in mare per tornare indietro con la memoria. Auguri cari, Gianni. Dal sottoscritto e, mi permetto, dall’Italia intera per quello che hai dato al nostro Paese. Sono certo che riuscirai a dribblare, grazie alle tue capacità, ancora cento di questi traguardi. Un abbraccio, Marco.