La lettera della fidanzata: "Ci sposeremo"

"Patrick amore mio, buon anniversario, oggi compiamo il nostro quarto anno insieme. Anni che sono passati con i loro alti e bassi, non so come. Anni di amore, calore e dedizione infinita", inizia così una lettera che, come riporta su Facebook il gruppo di attivisti ‘Patrick Libero’, è stata scritta da Reny Iskander, la fidanzata del laureato dell’Università di Bologna, poche ore prima della grazia. "Sono molto emozionata per una vita intera con te, con tutte le sue esperienze, difficoltà e agi. Il matrimonio avverrà come previsto e sarà più bello di quanto abbiamo sognato. Celebreremo il nostro amore, sfideremo il destino che è stato così ostinato contro di noi, e vinceremo", aggiunge la giovane.