La legge anti-violenza. Meloni: andiamo avanti uniti. Il corteo divide la sinistra: "Motivazioni troppo diverse"

Un fenomeno che va combattuto "a 360 gradi". Giorgia Meloni, mentre i palazzi istituzionali si tingono di rosso per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne, che vedrà scendere a Roma più di 100 mila persone (ma la manifestazione divide già le opposizioni) ieri è tornata sul caso di Giulia Cecchettin, uccisa sal suo ex Filippo Turetta. Dopo l’approvazione della legge di contrasto alla violenza di genere, Meloni ha sottolineato di avere "pronte altre iniziative, perché non ci fermeremo finché non si ferma qualcosa di incompatibile con il nostro presente, un fenomeno intollerabile. Poi ieri sera, presentando come le istituzioni celebreranno la giornata di oggi, la premier ha ribadito: "Siamo libere e nessuno può toglierci quella libertà e pensare di possederci. E siamo qui per dire, con un numero di telefono, alle donne italiane che non sono sole: 1522 è un numero che si può chiamare in ogni minuto del giorno se si ha paura. Un numero che consente di trovare qualcuno che ti può aiutare immediatamente perché le norme ci sono, le istituzioni ci sono e le donne italiane devono saperlo". "Abbiamo aumentato i fondi per i centri anti-violenza, li abbiamo portati a un livello mai visto prima – ha proseguito Meloni –. È stata approvata una legge all’unanimità contro la violenza sulle donne e ringrazio per questo tutte le forze politiche: ci sono terreni sui quali si riesce ad andare oltre gli steccati e si riesce a lavorare insieme. Quella legge rende molto più efficaci e veloci gli strumenti di prevenzione perché la velocità può salvare la vita di una persona".

Tutti uniti contro la violenza alle donne, dunque? Fino a un certo punto. Perché è diventato un caso politico la piattaforma della manifestazione di oggi contro la violenza. Il documento di ‘Non una di meno’, che organizza l’evento, spazia oltre il tema del corteo: reddito di cittadinanza, ponte sullo Stretto, Palestina. Sul Medio Oriente le posizioni più nette: "Si chiede un chiaro posizionamento in favore del popolo palestinese e della sua liberazione e una visione antimilitarista che ci permetta di evidenziare come i conflitti armati siano l’espressione più terribile della violenza patriarcale". Parole che sono state una miccia che ha creato una distanza tra opposizioni pure a favore della manifestazione. C’è stata la condivisione del leader di SI Nicola Fratoianni ("contro la violenza sulle donne aderiamo alla piattaforma nazionale di ‘Non una di meno’") mentre Carlo Calenda (Azione) si smarca: "Strumentalizzare così un grande moto spontaneo di solidarietà e vicinanza alla causa femminista, non è giusto e non è corretto". Il Pd, sarà in piazza con una delegazione, ma è in forse la partecipazione di Elly Schlein; la segretaria si è detta vicina alla manifestazione, ha ribadito "la posizione chiara e senza ambiguità" dei dem sul Medio Oriente, "ma non userei in modo strumentale questo appuntamento".