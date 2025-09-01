La Lega di ieri e di oggi. Calderoli stile Padania: "Secessione? Fu un sogno"

L’ampolla per la raccolta delle acque là dove nasce il Padre Po è iconografia da tempo, ma il tradizionale raduno della Lega a Pian del Re, alle pendici del Monviso, ha trovato in questa edizione echi e suggestioni passati eppure mai sopiti. A fare da catalizzatore alla memoria dei contemporanei e a quella condivisa di chi non c’era, la presenza e l’intervento di un patriarca chiamato Roberto Calderoli. "La Padania è stato un bel sogno e un obiettivo che ha lasciato in dote la grande riforma dell’Autonomia che stiamo portando a casa adesso", ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

Secessione, invocava la Lega non ancora di governo, orgogliosa della sua purezza. Sogno di allora, forse oggi qualche rammarico. "Fu un sogno bellissimo ed è servito per farli cagare addosso e darci perlomeno l’autonomia differenziata. Un rimpianto? Non essere andati fino in fondo, perché forse quello era il momento giusto". Tramontata l’utopia secessionista, l’autonomia è la nuova parola d’ordine. L’autonomia "è una prima fessura nel muro del centralismo, inizia a passare l’acqua e poi il muro viene giù. E sarò soddisfatto solo quando vedrò anche le regioni di sinistra venirla a chiedere". L’autonomia "è nel programma di governo e il programma di governo si rispetta". Sì, ma la miticaampolla? "L’ampolla del ‘96 ce l’ho, e per fortuna. So dove è la fonte, e a buon intenditor poche parole...".

Anno magico per la Lega, quel 1996. Si presentano in 30mila al raduno sul pratone di Pontida. È il 2 giugno e la Padania celebra la sua festa, non quella di Roma. "Padania in piedi – tuona la voce stentorea di Umberto Bossi –. Uno per tutti, tutti per uno, fino all’indipendenza". La folla è in delirio, suonano trombe, sirene, campanacci. Il 13 settembre è il primo dei tre giorni della marcia sul Monviso. Nell’anfiteatro delle montagne, come il sacerdote di un rito pagano, il Senatùr preleva dalla sorgente l’ampolla con l’"acqua sacra" e la consegna a una bambina che dovrà versarla nell’Adriatico.

C’è oggi, una Lega, una galassia che rimprovera a quella salviniana il distacco dagli ideali dell’origine. Nel settembre del 2023, Roberto Castelli, nome storico della Lega, ex ministro della Giustizia, fondatore e presidente dell’Associazione Autonomia e Libertà, prende la decisione ("maturata da tempo") di lasciare la vecchia casa. Castelli costituisce il Partito popolare del Nord. Spiega il sofferto distacco: "Questo partito non lo riconosco più negli ideali per cui è nata la Lega. Questi ideali a poco a poco stanno scemando. Il verde della Lega si è stinto, sostituito dal blu. La parola ‘Padania’ cancellata per ordine preciso da tutti i media e dagli esponenti del partito". Nell’ottobre di un anno fa, nella villa-museo di Vimercate, riceve il battesimo ufficiale il ‘’Patto per il Nord’’, confederazione variegata di sigle, comitati, movimenti, riuniti in un unico schieramento che punta a sintonizzare le voci autonomiste e federaliste. Tessera numero 1 consegnata a Bossi, presidente ad honorem.