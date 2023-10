"La Lega attacca ancora a Roma: "Apostolico si dimetta". La Questura sul video: non è tra gli atti ufficiali"

La Lega alza il tiro sulla giudice di Catania Iolanda Apostolico: ora ne chiede le dimissioni. Ma sul video diffuso da Salvini si accende lo scontro. Il sospetto che il filmato provenga dalla Polizia e che dietro vi sia una sorta di "dossieraggio" allarma le opposizioni, che incalzano il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a dare spiegazioni su come sia finito nelle mani del vicepremier. Una prima risposta, in attesa del question time di mercoledì alla Camera, arriva dalla Polizia. La Questura di Catania chiarisce che il video "non risulta tra gli atti d’ufficio" sul corteo e "non è menzionata la presenza della dottoressa Apostolico né del marito".

Anche Giorgia Meloni dice la sua: "È legittimo chiedersi se chi partecipa a manifestazioni su quel tema, nel momento in cui decide, lo faccia con pregiudizio o meno. Strumentale la polemica sul dossieraggio, era una manifestazione pubblica". La pensa così pure il ministro della Giustizia Carlo Nordio. E Salvini rincara: "Motivo di grave imbarazzo per le istituzioni". Ma la giudice pare intenzionata a rimanere al suo posto: "Non chiederà di essere trasferita, continuerà a fare il proprio lavoro con serietà", o "sarebbe come darla vinta" a chi riversa "montagne di fango" su di lei e la famiglia, riferisce la collega Marisa Acagnino. Né al tribunale di Catania si prende in considerazione l’ipotesi di destinarla ad altro incarico.