La leader Pd Maternità surrogata, alla fine Schlein dice sì "Ma a titolo personale"

di Cosimo Rossi

"Personalmente favorevole" alla Gestazione per altri (Gpa), non per questo il Pd guidato da Elly Schlein propone una legalizzazione della controversa pratica dell’utero in affitto. Rispondendo alle domande in occasione della prima, attesissima conferenza stampa dalla vittoria delle primarie del 26 febbraio, la nuova segretaria dem tiene piuttosto a mettere in evidenza la disposizione al confronto e la discussione sia tra le molteplici sensibilità interne al partito sia con i movimenti impegnati sulle tematiche dei diritti. Tanto è vero, osserva, che nella proposta depositata in Parlamento "si prevede il matrimonio egualitario, il riconoscimento dei figli, ma non si prevede la Gpa".

La discussione, il confronto tra provenienze, culture, esigenze differenti e talora divergenti, è del resto il leitmotiv che informa la linea della segretaria sugli argomenti più scottanti. Scelta di metodo, prima che si scatenino le discordie sui contenuti, che intende perciò diventar di merito. A cominciare dall’altra questione spinosa del termovalorizzatore di Roma.

Al riguardo Schlein conferma che oggi alla Camera i dem voteranno "contro" i due ordini del giorno presentati da 5 Stelle e Verdi-Sinistra Italiana per silurare l’opera decisa dalla giunta Gualtieri. D’altronde, dice, il percorso per la realizzazione dell’inceneritore era stato avviato prima del congresso. E la nuova segretaria, per quanto su posizioni critiche, non intende certo sconfessare il (suo) sindaco di Roma. Al tempo stesso, e in considerazione delle "sensibilità diverse" che vivono nel Pd, Schlein si propone di "accompagnare" la realizzazione del termovalorizzatore attraverso un "confronto sul come" che coinvolga il partito cittadino e nazionale a partire dai temi inerenti "economia circolare, raccolta differenziata, ciclo dei rifiuti".

Discussione aperta, infine, anche in proposito del terzo mandato per il governatore campano Vincenzo De Luca; e di riflesso per il pugliese Michele Emiliano. La segretaria, per parte sua, dichiara il proprio orientamento contrario. E tuttavia rimanda al confronto appena aperto sul "tema più largo delle riforme che sta portando avanti la maggioranza: l’elezione diretta dei presidenti delle province, e l’abolizione del secondo turno anche nei comuni inferiore ai 15 mila abitanti".

Così da parte di Schlein rimane la "piena disponibilità" a incontrarsi con i 5 stelle "sui temi concreti, a partire dalle politiche sociali, con spirito unitario". Molto meno interlocutorie e più apodittiche, invece, le posizioni della segretaria in materia di rivendicazione e difesa della "memoria antifascista": a partire dalla partecipazione al 25 aprile a Milano e alla prima riunione della segreteria che si svolgerà domani a Riano in ricordo del luogo della campagna romana dove quasi cento anni fa venne rinvenuto il cadavere di Giacomo Matteotti. Oggi, invece, Direzione del partito nel pomeriggio nella sede nazionale di via Sant’Andrea delle Fratte.

E inoltre: sulla difesa della "sanità pubblica universalistica"; contro il decreto Cutro che "cerca di portare l’Ungheria in Italia e è peggio dei decreti Salvini"; contro il decreto sul lavoro che frantuma il reddito di cittadinanza e non affronta la lotta alla precarietà; sulla farraginosa attuazione del Pnrr riguardo cui il Pd promette di "vigilare" e si dichiara "sempre disponibile a sedersi intorno a un tavolo", per il bene del Paese. E sull’Ucraina? Schlein sta con Kiev, ma non ritiene una buona idea "legare il conflitto in Ucraina a un aumento generalizzato delle spese militari" chieste dalla Nato (il 2% del Pil).