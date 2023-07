La guida scout L’esperta del gruppo Voleva diventare chef

di Paola Pioppi

"Ciao dolce Chiara, resterai per sempre qui con noi dove ti abbiamo conosciuta e apprezzata per la tua disponibilità e la tua motivazione. Il tuo Cfp, incredulo e smarrito". Poche parole, semplici e incredule, scritte ieri sul sito del Centro di Formazione Professionale di Monte Olimpino, periferia di Como, dove Chiara Rossetti aveva appena concluso il secondo anno del corso per diventare cuoca, la passione che avrebbe voluto trasformare nella professione della sua vita. È morta a soli 16 anni, colpita da un albero mentre stava dormendo in una tenda di un campo scout a Corteno Golgi, in Valle Camonica, nel Bresciano, insieme al gruppo scout comasco di Prestino, del quale faceva parte da sempre. Aveva seguito tutta la trafila, fin da piccola, arrivando a essere un’esperta nel gruppo di settanta ragazzi che lunedì sera si era accampato tra gli alberi, in località Palù, a circa 1.400 metri di altitudine. La sua vita si è fermata all’alba di ieri, pochi minuti pima delle 5, quando il nubifragio ha travolto il campo.

Altri ragazzi hanno avuto conseguenze, traumi non gravi per i quali sono stati trasportati in ospedale, ma quando i soccorsi sono arrivati, per lei non c’era più nulla da fare, morta sul colpo. Chiara abitava a Tavernola, alle porte di Como, assieme ai genitori, alla sorella Cecilia e al fratello Francesco, più grandi di lei. Studiava nella più grossa scuola professionale di Como, ed era molto attiva alla parrocchia del suo quartiere: "Una ragazza solare – la descrive il parroco, don Roberto Bartesaghi – molto presente all’interno dell’oratorio e delle nostre attività". Sempre con serenità e bontà d’animo, caratteristiche con cui tutti la ricordano. "Questa mattina – ha scritto ieri la direzione scolastica del Cfp – è arrivata la notizia di quanto accaduto a Chiara Rossetti. Ancora increduli per la tragedia, amministratori e corpo docenti si stringono con affetto alla famiglia e ai compagni di classe di Chiara".