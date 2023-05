La guerra privata Wagner ricatta Putin: "Lasciamo Bakhmut" Ma c’è il soccorso ceceno

di Marta

Ottaviani

La guerra in Ucraina si sta trasformando anche nella guerra fra milizie private ed esercito regolare. Un conflitto fatto di interessi economici, giochi di potere, dove il presidente Putin, fino a questo momento, è riuscito a fare da arbitro fra l’establishment politico e i signori della guerra. Ma questi ultimi con il tempo sono aumentati e adesso il rischio è un’anarchia che potrebbe coinvolgere anche gli equilibri del Cremlino. La spina nel fianco più grossa per l’élite russa rimane il businessman Yevgeny Prigozhin, che deve la sua fortuna al fatto di aver iniziato a guadagnare come chef personale di Putin, per poi passare ad affari ben più violenti e redditizi. Ieri, il suo video in cui cammina fra una distesa di decine di cadaveri ha fatto il giro del web. Da tempo il proprietario della Wagner, l’esercito privato più grande del mondo, lamentava il fatto che a Mosca arrivava solo il 30% delle munizioni di cui i suoi soldati avevano bisogno. Ieri ha esplicitamente accusato il ministro della Difesa, Sergeij Shoigu e Valerij Gerasimov, di aver abbandonato quei ragazzi e di averli mandati a morire, mentre loro e i loro figli erano rimasti a Mosca a fare la bella vita. Subito dopo, Prigozhin ha annunciato il ritiro da Bakhmut delle sue milizie a partire dal 10 maggio. I diretti interessati non hanno commentato le esternazioni dell’ex cuoco di Putin, che tra l’altro arrivano a pochi giorni dal 9 maggio, data in cui la Russia celebra la vittoria della Grande guerra patriottica e la sconfitta della Germania nazista e che quest’anno deve fare i conti con una guerra dagli esiti sempre più deludenti e dalla quale le sue forze armate usciranno gravemente danneggiate dal punto di vista reputazionale. Come se non bastasse, l’ex vice ministro della Difesa, Mikhail Mizintsev, noto come ‘il macellaio di Mariupol’, ha deciso di arruolarsi proprio nella Wagner, dove assumerà il grado di vice comandante.

Il presidente ceceno, Ramazan Kadyrov, ha fatto sapere di essere pronto a prendere il posto della Wagner con le sue forze cecene Akhmat, annunciando che le sue truppe scelte "conquisteranno la citta". Facile che Prigozhin decida di concentrare le proprie energie sul Sudan, meno rischioso e più redditizio. Altro segnale che per la Russia la guerra depone sempre peggio e che la situazione potrebbe degenerare con la controffensiva che l’Ucraina sta preparando e che dovrebbe prendere il via nei prossimo giorni.

Per il Cremlino, ad ogni modo, i problemi non sono limitati al campo di battaglia. La moltiplicazione delle milizie private rischia di rappresentare un pericolo per chi in Russia è abituato a detenere il potere, ossia i servizi segreti, ambiente da cui provengono sia il presidente Putin sia due fra i suoi più stretti collaboratori. La Wagner è quella più strutturata e nota alle cronache. Ma ne stanno nascendo altre. C’è il Battaglione Ural, finanziato dal magnate del rame, Igor Altushkin, che ha una ricchezza stimata di circa 3,4 miliardi di dollari e che sarebbe specializzato nel reclutare persone prive di scrupoli. Di recente, un soldato catturato dagli ucraini ha rivelato di fare parte di una milizia di mercenari finanziata niente meno che da Gazprom, il colosso nazionale del gas russo. Uomini che vanno in guerra attratti dagli stipendi particolarmente alti, che possono arrivare anche a 5.000 dollari al mese, ma che vanno incontro alla concreta possibilità di morire nell’indifferenza del proprio Paese. I gruppi mercenari, al momento, non sono infatti riconosciuti dalla legge russa. Il ministro degli Esteri, Sergeij Lavrov, ha annunciato che la normativa potrebbe cambiare a breve. Non certo per tutelare i soldati, ma per stabilire regole di ingaggio più chiare e meno rischiose per i circoli di potere.