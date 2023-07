La guerra di Milano Strage di alberi Per liberare le strade arriva anche l’Esercito

di Annamaria Lazzari

"Boots on the ground" e motoseghe all’opera, per ripristinare la normalità. In viale Argonne - epicentro del nubifragio ’apocalittico’ che alle 4 di notte di martedì s’è abbattuto su Milano come una furia – è arrivato l’esercito a rendere plasticamente evidente che di guerra-lampo - metaforica certo, con la natura di fatto - si è trattato. Alberi che, sferzati da un vento di oltre 100 chilometri orari e da 40 millimetri pioggia caduti in dieci minuti, sono venuti giù come birilli, bloccando l’accesso ai mezzi pubblici e privati. Una città paralizzata e attonita. Servivano i rinforzi.

L’EPICENTRO DEL NUBIFRAGIO

"Su viale Argonne abbiamo liberato la rotabile dagli arbusti caduti per circa 350 metri. Ora le auto possono circolare", assicura in serata il capitano Domenico Palma, responsabile delle attività dell’esercito per il ripristino della viabilità di Milano. È su richiesta della Prefettura che sono intervenuti venti uomini del 10° reggimento genio guastatori di Cremona, “armati” di camion, pale meccaniche ed escavatori. L’intervento proseguirà anche oggi. "La Difesa ha immediatamente disposto l’intervento dell’Esercito per sostenere la città di Milano e lavorerà senza sosta per ripristinare l’ordine e aiutare chiunque ne abbia bisogno", l’impegno del ministro Guido Crosetto.

UN PAESAGGIO ’BELLICO’

La presenza di uomini in divisa (anche vigili del fuoco e polizia locale) ha accentuato ancora di più la sensazione di paesaggio ’bellico’ del quartiere semi-centrale non uso a finire sulle pagine di cronaca. Ora invece ecco i crateri lasciati nel terreno dove tronchi, dal diametro di dieci metri, sono crollati al suolo fino a mostrare oscenamente le radici; e la sequenza impressionante di auto in sosta accartocciate, come se fosse passato il tank di un nemico. A sfondare cofani, tetti e cristalli però è stata la natura "di voler matrigna".

AUTO SCHIACCIATE

I milanesi, gente che è abituata a darsi da fare, sono frastornati. Un platano come un gigantesco martello ha schiacciato l’Audi A3 di Benny Duprè Pulga, residente di viale Argonne: "Dobbiamo aspettare la valutazione del perito ma pare improbabile che si possano riparare i danni". Ieri, sul vialone, si potevano contare 27 auto devastate, suv e berline, in linea con il target di case che costano circa 4.500 euro al metro quadrato. Ma il calcolo è per difetto, la cifra aumenterà.

LO STORICO HOTEL

È successo a due clienti stranieri dell’hotel tre stelle Susa, a dirlo, le braccia allargate dallo sconforto, la titolare Deborah Lombardi che racconta tutte le difficoltà della storica attività: "Abbiamo trascorso anni difficili fra Covid e lavori per la M4. Il cataclisma ora rovina tutto. I miei clienti devono fare quasi un chilometro a piedi con le valigie per raggiungerci. Ma non darò la colpa ai politici: gli eventi estremi sono imprevedibili".

"MANUTENZIONE INESISTENTE"

Critica invece Silvia Spairani: "In 12 anni che abito qui, non ho mai visto nessuno potare i rami degli alberi. La manutenzione del verde è inesistente", accusa. A lei è andata bene: la sua Suzuki Ignis è intatta. Sopra il tetto della sua auto pende però un ramo come una spada di Damocle: "Basterebbe un colpo di vento per il disastro".

"GOVERNAVA L’ANARCHIA"

Anche secondo Paolo Cattani, casa in corso Plebisciti, conta il peso delle scelte umane: "La notte della tempesta mi trovavo a Voghera. Ci ho messo ore per raggiungere al mattino l’ufficio in piazza Cinque Giornate. Sono rimasto emotivamente colpito dalle scene del disastro ma anche dall’anarchia della città che ha sempre avuto il culto dell’efficienza. Deviazioni impossibili, auto in contromano, autoambulanze bloccate... L’amministrazione non si è dimostrata all’altezza: sono mancate organizzazione e comunicazione".

IL RIDER

Gabriele Belli, rider, conferma: "La strada non è mai stata amica delle bici ma adesso è ancora più rischioso per i rami sull’asfalto e gli ingorghi. È una lotta di tutti contro tutti per guadagnare un po’ di spazio…".