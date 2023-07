La guerra dei trapper Prima la rissa, poi gli spari Un ferito a colpi di pistola

di Nicola Palma

"Sai che se avrò colpi sparerò. Vedi i bossoli a terra e nei miei boxer", canta Shiva in uno dei suoi brani più famosi intitolato proprio "Bossoli". E quattro, di bossoli calibro 9x21, sono stati repertati dalla Scientifica tra martedì sera e ieri mattina davanti allo stabile della periferia milanese che ospita anche la sede dell’etichetta discografica del musicista da 5 milioni di ascolti mensili su Spotify. Lì, attorno alle 20, i residenti hanno sentito distintamente diversi spari: due proiettili hanno bucato la carrozzeria di una Mercedes; un altro è stato ritrovato in un cestino dei rifiuti; e un altro ancora, di rimbalzo, ha ferito di striscio il ventiquattrenne Alessandro R., provocandogli una lieve ustione al polpaccio. Il ragazzo, lottatore di arti marziali miste (Mma) che su Instagram vanta amicizie con diversi esponenti di spicco della scena trap meneghina, ha raccontato poco o nulla alla polizia, ma l’ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori della Mobile è che si sia presentato in via Cusago con altri quattro per farla pagare ad Andrea Arrigoni, 23 anni in arte Shiva, o a uno a lui vicino.

Il motivo? Sembra che nei giorni scorsi il gruppo legato al rapper abbia postato sui social un filmato di scherno nei confronti di un membro della fazione rivale, dando vita a una sfida verbale che in gergo si chiama ’dissing‘. Tuttavia, come spesso capitato in passato, dagli insulti virtuali si è passati alle botte reali. L’altra sera, le due "bande" si sono ritrovate faccia a faccia, in cinque contro cinque secondo alcune testimonianze: prima una scazzottata, poi i quattro colpi esplosi verosimilmente da un’unica arma, con ogni probabilità impugnata da uno del gruppo di Shiva. Quando sono arrivate le prime volanti, in strada c’era solo R., che però non è stato di grande aiuto agli agenti guidati dal dirigente Marco Calì per ricostruire la dinamica e dare un volto agli altri nove partecipanti alla rissa: al momento non si sa neppure se Arrigoni fosse presente, anche se l’analisi dei filmati registrati dalle telecamere dovrebbe risolvere presto il mistero. Il gruppo di R. è arrivato in via Cusago a bordo di una Rover, abbandonata dopo il raid. Il binomio trap-violenza non è una novità a queste latitudini: da Baby Gang a Neima Ezza, da Rondodasosa a Kappa24k, la lista dei nomi (e dei reati) è lunga.

A proposito di ’dissing‘ sfuggiti di mano, basta ricordare la rivalità tra Baby Touchè e Simba La Rue: era iniziata nell’inverno 2022 con una serie di insulti del primo al secondo e proseguita con un botta e risposta a coltellate; fino all’aggressione a La Rue sotto casa della fidanzata di allora (poi accusata di averlo tradito e consegnato ai rivali), che gli era quasi costata una gamba.