La giornalista Zevi: "Ignoranza e pregiudizi. Oggi l’odio ha preso forme più subdole"

D’Amato

"Non appena scoppia un conflitto in Medio Oriente cambia la vita degli ebrei negli altri Paesi. Io però dico sempre ’attenzione’, perché quello che inizia con gli ebrei non termina con gli ebrei. Anzi, di solito è solo l’inizio". Nathania Zevi, giornalista del Tg1, ha scritto il libro ’Il nemico ideale’ per raccontare l’antisemitismo: un odio antico che si rinnova prendendo forme sempre più subdole. Proprio ieri un utente ha raccontato sul social X che due ragazzi in metro a Milano hanno insultato e dato un calcio a un ebreo ortodosso, e che il primo commento di un altro utente è stato: "Chi semina vento raccoglie tempesta e mi sa che queste sono le prime gocce". "Non mi stupisce. Quando un atto di violenza capita nei confronti di un ebreo la condanna non è mai unanime. La narrazione si sposta sul "sì, ma...’, ’ma se lo saranno cercato’ e così via. Poi c’è la fase del ’proprio voi’, ’voi che avete sofferto per la Shoah diventate genocidi e nazisti’. Non ci si rende conto che un’accusa del genere costituisce un precedente anche per gli altri Paesi vittime di attacchi di terrorismo. È assurdo che difendersi da un atto terroristico possa tradursi in un’accusa di genocidio".

Eppure vediamo che l’Onu parla di uccisioni "senza precedenti" di civili da parte di Israele a Gaza. Israele è accerchiato politicamente?

"No, Israele è una grande democrazia. Lo dimostra il dibattito politico interno anche durante la guerra. Leggiamo editoriali critici nei confronti del governo anche con più di 130 ostaggi nelle mani di Hamas. Questa è la dimostrazione del carattere universale della democrazia di Israele".

Nel suo libro c’è un racconto che colpisce: "Ogni volta che esco da una stanza ho la sensazione che qualcuno dirà qualcosa del tipo ’te lo dicevo che questi sono attaccati ai soldi’".

"Questo succede perché storicamente uno dei pregiudizi nei confronti degli ebrei è che siano tirchi, usurai, padroni delle banche, detentori del potere economico. Per questo siamo un ’nemico ideale’. A me spesso chiedono: ’Ma perché fate queste cose con i bambini?’. Pago il pregiudizio sulla mia pelle. Gli ebrei sono pochi e sono indistinguibili dagli altri. Questo è perfetto per farne il perfetto capro espiatorio".

Qual è la differenza tra antisemitismo e antisionismo?

"L’antisionismo spesso è una maschera dell’antisemitismo. Io non penso che esistano gli antisionisti filosemiti. Le politiche dello stato di Israele sono ampiamente criticabili, ma io non ho mai definito nazista qualcuno che si difende da un atto di terrorismo. Perché non si parla allo stesso modo del Darfur, del Sudan, della Siria? Israele è l’unico Paese di cui si mette in discussione la stessa esistenza".

Nel libro si ripete spesso che Liliana Segre si è detta piuttosto pessimista sul destino della Memoria. Lei come la pensa?

"Credo sinceramente che sarà difficile portare avanti la Memoria senza i testimoni. È questa la sfida più difficile. Sta risorgendo un antisemitismo che però covava sotto le ceneri. È sempre stato là. Sta soltanto riemergendo".

Da uno studio emerge una prevalenza dell’antisemitismo tra gli elettori di Fratelli d’Italia e Lega, rispettivamente del 46% e del 38%. I numeri diminuiscono gradualmente nella sinistra moderata, mentre crescono di nuovo in quella più estrema.

"Vero, però il governo sta dando il giusto peso al pericolo dell’antisemitismo. Però la vera piaga è che l’antisemitismo è trasversale sia dal punto di vista sociale sia culturale. Ci sono professori universitari e intellettuali antisemiti. È un fenomeno di una trasversalità senza precedenti".

Ma allora qual è la soluzione per superare l’antisemitismo?

"Non sono ottimista, ma se c’è una possibilità di superamento dell’antisemitismo questa non può che fondarsi sulla conoscenza della cultura ebraica. Solo così ci sarà il superamento dell’ignoranza su cui i pregiudizi sopravvivono".