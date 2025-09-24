Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
Cronaca
La furia dell'acqua su Grosseto. Evacuata una scuola ad Ischia
24 set 2025
24 set 2025
TOMMASO CARMIGNANI
Cronaca
La furia dell’acqua su Grosseto. Evacuata una scuola ad Ischia

L’ondata di maltempo che tra la mattinata e il primo pomeriggio di lunedì ha causato diversi problemi in Nord Italia, Versilia e nelle province di Prato e Firenze, ieri si è spostata nel Grossetano. Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto su Paganico, costringendo i vigili del fuoco a diversi salvataggi, nella notte il fronte temporalesco ha picchiato forte sul territorio di Manciano, in particolare nella zona di Marsiliana. In mezz’ora la pioggia ha mandato in tilt torrenti e strade, provocando allagamenti. Completamente invasa dall’acqua la località Sgrilla fino a Sgrillozzo. Le autorità hanno disposto la chiusura della strada, riaperta solo in mattinata.

Numerosi gli alberi caduti lungo la carreggiata, con rischi per automobilisti e residenti. Sul posto le squadre della Protezione civile di Manciano, insieme agli operai della Provincia di Grosseto con mezzi e ruspe per liberare le strade. Nella serata allagamenti anche a Paganico, con molte strade che sono rimaste chiuse, tra cui la Senese.

Ma ci sono state criticità anche a Porto Ercole, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un peschereccio ormeggiato che, a causa delle forti precipitazioni della notte, aveva imbarcato acqua. I vigili hanno evitato il completo affondamento dell’imbarcazione grazie allo svuotamento della carena sotto il coordinamento della Capitaneria di porto. Nuovi allagamenti a causa del maltempo anche a Portoferraio, all’isola d’Elba, già provata nelle ultime settimane.

Disagi anche a Sud. Ad Ischia Porto la scuola dell’infanzia Marconi è stata evacuata a causa delle copiose infiltrazioni di acqua dal tetto mentre a Forio due auto dei carabinieri in sosta sono state sommerse dall’acqua. Allagamenti e disagi vengono segnalati nei comuni di Forio, Barano e Casamicciola.

Tommaso Carmignani

