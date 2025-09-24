La furia dell’acqua su Grosseto. Evacuata una scuola ad Ischia

L’ondata di maltempo che tra la mattinata e il primo pomeriggio di lunedì ha causato diversi problemi in Nord Italia, Versilia e nelle province di Prato e Firenze, ieri si è spostata nel Grossetano. Dopo il violento nubifragio che si è abbattuto su Paganico, costringendo i vigili del fuoco a diversi salvataggi, nella notte il fronte temporalesco ha picchiato forte sul territorio di Manciano, in particolare nella zona di Marsiliana. In mezz’ora la pioggia ha mandato in tilt torrenti e strade, provocando allagamenti. Completamente invasa dall’acqua la località Sgrilla fino a Sgrillozzo. Le autorità hanno disposto la chiusura della strada, riaperta solo in mattinata.

Numerosi gli alberi caduti lungo la carreggiata, con rischi per automobilisti e residenti. Sul posto le squadre della Protezione civile di Manciano, insieme agli operai della Provincia di Grosseto con mezzi e ruspe per liberare le strade. Nella serata allagamenti anche a Paganico, con molte strade che sono rimaste chiuse, tra cui la Senese.

Ma ci sono state criticità anche a Porto Ercole, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un peschereccio ormeggiato che, a causa delle forti precipitazioni della notte, aveva imbarcato acqua. I vigili hanno evitato il completo affondamento dell’imbarcazione grazie allo svuotamento della carena sotto il coordinamento della Capitaneria di porto. Nuovi allagamenti a causa del maltempo anche a Portoferraio, all’isola d’Elba, già provata nelle ultime settimane.

Disagi anche a Sud. Ad Ischia Porto la scuola dell’infanzia Marconi è stata evacuata a causa delle copiose infiltrazioni di acqua dal tetto mentre a Forio due auto dei carabinieri in sosta sono state sommerse dall’acqua. Allagamenti e disagi vengono segnalati nei comuni di Forio, Barano e Casamicciola.

Tommaso Carmignani