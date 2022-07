La fuga dei moderati Forza Italia va in pezzi Salvini e Berlusconi allineati alla Meloni

Stavolta, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e – dietro di loro, in posizione di silenzioassenso – Giorgia Meloni, hanno marciato divisi e colpito uniti. Altro che liti, divisioni, gelosie. Una strategia “maoista“ perfetta: "Non importa di che colore è il gatto, ma che acchiappi il topo". Il topolino si chiamava Draghi e andava divorato. Dietro le quinte, in regia, c’è Giorgia Meloni e i suoi colonnelli (i capigruppo, La Russa, Santanchè, tranne uno Crosetto) hanno urlato poco, chiesto le dimissioni di Draghi con savoir faire e mai accusato Lega-Fi di tradire o trattare. Fd’I ha aspettato, paziente, che la preda Draghi cadesse nella tela del ragno. Il ragno – un’idra a due teste: Salvini e Berlusconi – ha tessuto la sua tela. Già dall’altra notte. Quando Berlusconi, gelido, dice a Draghi: "Sì, ora ti mando i miei a trattare. Clic". Lo aveva già scaricato, è la verità. Tanto che ieri – così narrano gli azzurri di Palazzo Madama – quando Draghi capisce che sta per essere divorato e lo chiama, più volte, al telefono, si sente rispondere: "Il presidente è impegnato". Il presidente nel senso di Berlusconi, non Draghi. Salvini, poi, come il gatto che ha mangiato il topo, è andato su a Palazzo Chigi e ha fatto sapere, a cena, che "il premier era rigido, freddo, ha chiuso su tutto". Ma, a cena gli veniva da ridere: aveva in tasca il patto di ferro col Cavaliere. Ieri, non ha fatto altro che andare e tornare da Villa Grande: vertici continui col Cav. C’è anche chi giura che Berlusconi, davanti allo stato maggiore del centrodestra, avrebbe anche tirato fuori un programma in 20 punti per andare al voto e avrebbe già intenzione di fare una "bella foto" con la Meloni. Salvini, tra l’altro, sa che Silvio non lo tradirà: "Questo non ...