La frase di culto nel film di Pozzetto

"Io sono del Monza, non riusciremo mai a venire in Serie A", diceva Renato Pozzetto in una scena di "Agenzia Riccardo Finzi... praticamente detective". Una frase cult, divenuta fino a domenica notte, ’profezia’ di sventura. Il film uscì nel 1979 per la regia di Bruno Corbucci. Il protagonista è, appunto, Pozzetto, che interpreta uno scalcinato investigatore privato che arriva a Milano in cerca di fortuna. Assieme a lui recitano Simona Mariani, Silvano Tranquilli, Olka Karlatos e una giovane Lori Del Santo.