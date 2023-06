La Francia ancora in fiamme Poliziotto uccide un 17enne È guerriglia nelle banlieue

di Giovanni Serafini

L’immagine è agghiacciante: due poliziotti curvi sul finestrino di un’automobile, uno di loro con la pistola puntata. Al volante c’è Nahel, un ragazzo di 17 anni cui viene ordinato di esibire i documenti. Il ragazzo rifiuta, preme sull’acceleratore, tenta di scappare mentre il poliziotto, un brigadiere di 38 anni, gli spara un colpo al petto. L’auto si ferma dopo pochi metri contro un palo, Nahel è agonizzante, muore prima che arrivino i soccorsi.

È accaduto martedì mattina a Nanterre, periferia di Parigi, subito dietro i grattacieli della Defense. I poliziotti, due motociclisti, stavano dando la caccia a una Mercedes sulla quale viaggiavano due ragazzi di banlieue, Nahel e un amico, che avevano commesso una serie d’infrazioni al codice stradale. Quando gli agenti hanno intimato l’alt, Nahel si è fermato ma ha rifiutato di esibire la patente, per il semplice fatto che non l’aveva, e ha dato un colpo di acceleratore. Il poliziotto non ha esitato: un colpo secco ad altezza d’uomo.

Diffuso sui social, il video (non si sa chi l’abbia girato) ha infiammato la regione di Parigi: ci sono stati scontri violentissimi a Nanterre, Asnières, Clichy-sous-Bois, Mantes-la-Jolie, con bande scatenate di giovani che hanno attaccato le forze dell’ordine a colpi di molotov, assaltato commissariati, incendiato cassonetti e arredamenti urbani. Dieci ore di guerriglia che hanno mobilitato 1.500 poliziotti. Ce ne saranno 2.000 questa notte per cercare di evitare il peggio per le proteste su un fatto che evoca il caso Floyd negli Stati Uniti.

Ad esasperare i giovani delle periferie non è stata solo la morte di Nahel, interpretata come ennesimo episodio di razzismo, ma anche il tentativo della polizia di camuffare l’accaduto. "Hanno raccontato una versione falsa ai superiori, convinti di scamparla perché non erano al corrente dell’esistenza di un video. Hanno detto che Nahel aveva cercato d’investirli con l’automobile. Invocano sempre la legittima difesa per giustificare le loro colpe", ha commentato Jennifer Cambla, avvocato della famiglia del ragazzo. È vero che Nahel aveva giù disubbidito altre volte alle intimazioni di agenti di polizia – ha aggiunto –, ma non aveva precedenti giudiziari. La sua fedina penale era vergine".

Le reazioni del presidente della Repubblica e del governo sono state nettissime. "La morte del giovane Nahel è inspiegabile e ingiustificabile. Auspico che la giustizia faccia rapidamente il suo lavoro. Niente più giustificare la morte di un adolescente. Esprimo la mia pena e il mio sostegno ai suoi familiari", ha commentato Emmanuel Macron. Il primo ministro Elisabeth Borne ha definito "visibilmente non conforme" l’intervento poliziesco. Il mitico calciatore Kylian Mbappé, adorato in tutte le banlieues, ha detto: "Fa male alla mia Francia, questo piccolo angelo è partito troppo presto". L’estrema sinistra di Mélenchon soffia sul fuoco: "Si sono dimenticati che la pena di morte non esiste più, il potere non è in grado di controllare la polizia". Marine Le Pen ha criticato Macron per le parole "irresponsabili" pronunciate prima ancora che la giustizia si pronunciasse.