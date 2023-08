La foto segnaletica di Trump Ritorno social: "Mai arrendersi" E vende al figlio il super resort

di Giampaolo Pioli

Non era mai successo nella storia americana. Sotto la foto segnaletica che in poche ore ha fatto il giro del mondo c’è il codice del carcere di Atlanta: "Detenuto n. P01135809". Potrebbe diventare questo il braccialetto di Donald Trump, arrestato e rilasciato per la quarta volta giovedì sera. Dopo New York, Washington e Miami, questa volta la Georgia. L’accusa nella Fulton County di Atlanta, secondo il procuratore capo Fani Willis che ha guidato l’inchiesta, è di essere a capo di una squadra criminale di almeno 19 persone, che avrebbe tentato di alterare l’esito delle votazioni nella corsa alla Casa Bianca contro Joe Biden, risultato vincitore. Adesso Trump verrà giudicato sotto i rigori della legge “Rico”, approvata alla fine degli anni ’70 per colpire le famiglie criminali e mafiose.

Nei documenti del carcere c’è scritto che l’ex presidente pesa 97 chili ed è alto 1,92 metri. Lui stesso ha indicato le sue generalità, ma anche questi dati potrebbero essere non veritieri, perché pare che abbia scritto di pesare almeno 11 chili in meno e alzato la statura di 2 centimetri. Il colore dei capelli invece viene descritto come "biondo o fragola". Sulla foto segnaletica ha scelto l’espressione dura. Prima ancora del suo arresto, con la stessa identica espressione apparivano in rete magliette per la raccolta fondi da destinare alla sua difesa legale per 34 dollari l’una, e felpe a 56 con la scritta never surrender (mai arrendersi). In vendita anche le tazze da caffè con gli stessi slogan e i contenitori portabirre.

Il team di Trump non dice che la foto segnaletica virale è diventata di dominio pubblico, perché fornita dal carcere e chiunque la può usare o stampare senza pagare alcun diritto alla campagna elettorale dell’ex presidente.

Dopo l’arresto Trump è tornato a barricarsi nel suo golf club di Bedmister in New Jersey. Anche perché la società Real Estate Zillow sostiene che il resort di Mar-a-Lago, in Florida, dove nel 2020 aveva trasferito la sua residenza, sarebbe stato venduto o ceduto il 4 agosto a una delle società del figlio Donald jr, la Mar-a-Lago inc., per metterla al riparo da eventuali sequestri giudiziari legati ai numerosi processi civili per frode che Trump, con la Trump Organization, deve affrontare in ottobre, oltre ai quattro procedimenti giudiziari con implicazioni criminali legati alle elezioni del 2020.

Ma, se il suo quarto arresto ha accresciuto l’effetto spettacolare e drammatico del suo stesso show pubblico, va detto che l’ex presidente, nonostante il pesantissimo bagaglio legale sulla testa, rimane il leader indiscusso nella corsa alle primarie repubblicane sebbene non abbia nemmeno partecipato al primo dibattito che si è svolto in Wisconsin mercoledì e che ha avuto quasi 13 milioni di audience.

Sul podio dello stesso Stato che tra un anno ospiterà la Convention dell’elefante, si sono presentati 8 nanetti distanziati di oltre 40 punti percentuali da Trump. Tra loro Ron DeSantis, il meglio piazzato che non ha affatto brillato e ha quasi negato che il 6 gennaio 2021 ci sia stato l’assalto al Congresso. Solo Nikky Haley (l’unica donna in campo) e l’ex governatore del New Jersey Chris Christie hanno attaccato Trump e elogiato l’ex vice presidente Pence per non aver sospeso o annullato il processo democratico, ma non sono stati premiati per la loro moderazione. L’unico che Trump ha premiato con la medaglia di cartone è stato il giovane miliardario di origine indiana Vivek Ramswaky che ha esordito dicendo che i cambiamenti climatici non esistono, l’Ucraina non è una priorità per gli Usa, Donald Trump è stato il più grande presidente del XXI secolo e se venisse condannato lui sarebbe pronto a perdonarlo.