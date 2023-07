La foto di Prigozhin, in mutande sul letto "È in Bielorussia"

Ieri il Gruppo Wagner ha pubblicato sul suo canale Telegram una foto che ritrae il suo fondatore, Yevgeny Prigozhin, seduto in una tenda da campo su un letto in metallo tubolare – in mutande e maglietta – mentre saluta rivolto verso l’obiettivo. Non è chiaro dove né quando la foto sia stata scattata, ma secondo il gruppo paramilitare russo l’immagine, "a cura del Ministero della Difesa bielorusso", è stata scattata nel campo della Wagner in Bielorussia.

Intanto, il presidente russo Vladimir Putin ha detto in una intervista a Kommersant che "la Wagner è qui, ma legalmente non esiste". "La questione relativa alla sua reale legalizzazione dovrà essere discussa nella Duma e all’interno del Governo". Putin ha spiegato di avere offerto un’alternativa ai combattenti della Wagner: "Radunarsi tutti assieme in un luogo e continuare a prestare servizio" sotto l’autorità di un comandante soprannominato "Sedoy" secondo il quotidiano. Un’ipotesi, pare, bloccata proprio da Prigozhin.