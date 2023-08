La Firenze di Marchi Finta e piena di ombre, dove la notte è un rifugio da ansie e storie cupe

di Gigi

Paoli

"Firenze non era mai stata la città della luce. Era la città delle ombre, dei doppifondi, degli specchi. Firenze era un mistero irrisolto. Dove niente era mai come ti sembrava. Neppure la sua gente. Neppure le sue storie". Ecco, in buona sostanza, cosa pensa Carlo Alberto Marchi, il giornalista protagonista dei miei primi cinque libri gialli, della ’sua’ Firenze, di una città troppo grande, troppo famosa nel mondo per essere solo di qualcuno, sua o di altri. Perché Firenze è patrimonio collettivo, e fors’anche troppo collettivo, pensa il buon Carlo Alberto, perché assomiglia sempre di più a "una Disneyland per turisti sudati e malmostosi".

È la vecchia regola: di Firenze –

ma lo stesso vale per Bologna, Milano, Roma o Auckland – possono parlare male solo i fiorentini. Pronti a difendere con chi viene ’da fuori’ ogni centimetro quadro della propria città – che siano gli Uffizi o lo stadio è uguale per gli indigeni – ma allo stesso tempo consapevoli, ma non lo si ammetterà mai, che Firenze si dà tante arie di metropoli, ma in fondo è solo un paesone di quattro strade e un forno dove tutti sanno tutto di chiunque. "E poi non sopportava i fiorentini – è il pensiero di un magistrato che appunto viene ’da fuori’ in uno dei libri della serie di Marchi –: altezzosi, supponenti, provinciali, guardavano tutti dall’alto in basso. A lui ricordavano gli inglesi per il continuo ritornare indietro ai tempi in cui comandavano il mondo. Gli inglesi avevano l’Impero, le navi, il potere; i fiorentini avevano il Rinascimento, l’arte, i Medici. Bello, bellissimo. Ma ormai erano entrambi dei sepolcri imbiancati e solo loro pensavano al presente come un luminoso, inevitabile ripetersi del passato, senza accorgersi invece che il futuro li avrebbe resi sempre più marginali. Tranne che nella loro presunzione".

Feroce? Sì, forse. Ma è proprio questo lo spirito della città. Come spiega lo stesso Carlo Alberto: "I buoni, a Firenze, non si chiamavano buoni, si chiamavano bischeri. Che voleva dire sciocchi, stolti. E non era un complimento. La bontà, a Firenze, non era una cosa di cui vantarsi, un complimento da pagare. Era un debito da pagare".

E così Carlo Alberto Marchi – innamorato della sua città ma non al punto di non vederne i difetti – va alla ricerca dei (pochi) angoli rimasti di una Firenze che oggi assomiglia sempre più a una quinta dei film western di una volta, cioè solo finzione e, parafrasando Vanzina, ’sotto il mattone niente’. E la vera Firenze, Carlo Alberto, la ritrova di notte, in quella trattoria in periferia dove si mangia ancora come una volta, o in quella piccola enoteca dietro Ponte Vecchio, scrigno di tesori di vini e formaggi, dove va a ripararsi per ripararsi dalle mandrie di turisti che hanno invaso la città. O per scappare dalle ansie del suo giornale. E dalle storie cupe che lo inseguono e da cui cerca di non farsi travolgere.

E poi c’è Gotham, il nuovo (ma nato da un progetto vecchio) Palazzo di giustizia alla periferia della città identico alla città di Batman e che da anni incombe su Firenze, trasformandone lo skyline. È una delle case di Marchi e, diciamolo, lui è uno dei pochi che adora quel palazzo, una cattedrale laica e austera che ai fiorentini interessa solo per parlarne male e che i turisti conoscono per la sua universalmente riconosciuta arditezza (per alcuni, bruttezza) architettonica. Gotham già, con le sue forme improbabili, taglienti e specchiate, anelanti a un cielo sempre troppo lontano: un qualcosa di clamorosamente disarmonico nella città simbolo dell’armonia dell’arte.

Una dicotomia così assurda da risultare, per Carlo Alberto, perfetta. Gotham è una delle incongruenze di Firenze che, per il mio amico e collega Marchi, non è affatto una città luminosa e aperta al mondo (lo è solo per spillare soldi ai turisti): "Altro che rinascimentale e solare, il Cupolone, l’Arno, il Ponte Vecchio e tutta quella roba per cui impazzivano i turisti". Firenze, per lui, è qualcosa di gotico, di ombroso, di lati oscuri e di misteri irrisolti.

È soprattutto la Firenze più profonda, quella dell’Oltrarno, che lui ama moltissimo perché ne ritrova l’anima più vera. O più nera, cambiando solo una consonante ma anche il tutto. Così: "Con quelle stradine piccole e strette su cui sembravano precipitare quei palazzi enormi, come giganti pronti a muoversi e colpire. Quelle strade che finivano in altre strade, ad angolo, a incrocio, dove vedevi a malapena uno spicchio di cielo e anche l’aria si faceva grigia. Come i palazzi, come il vento, come la pioggia".

E qui, se piove, piove a dirotto. Se c’è il sole, si soffoca per un’afa appiccicosa e opprimente. Se tira vento, ti porta via. Se c’è un delitto, c’è uno dei serial killer più famosi della criminologia mondiale. E se sparisce una bambina in pieno giorno, non la ritrovi più. Ma questa è un’altra storia. L’ultima storia nera di una città che ha il mistero nel Dna e dove il nero non è solo un colore. È uno stato d’animo.