La fine di Prigozhin Putin liquida il rivale: "Ha commesso errori" Ipotesi bomba sul jet

di Marta

Ottaviani

Alla fine, se ne sono dovuti fare una ragione anche i suoi sostenitori più accaniti. Evgeny Prigozhin, ex cuoco di Putin e fondatore della Wagner, l’esercito privato più numeroso del mondo, è morto. Gli inquirenti hanno ritrovato il suo cellulare fra i rottami dell’aereo che due giorni fa si è schiantato nella regione di Tver, mentre stava volando da Mosca a San Pietroburgo. Il suo corpo, all’obitorio, è stato riconosciuto dai familiari, per il fatto che all’imprenditore mancava un dito alla mano sinistra. Sono in corso gli esami del Dna, ma è ormai certo che la parabola dell’ex cuoco di Putin e fondatore della Wagner si sia bruscamente interrotta per avere osato troppo.

"Non poteva passarla liscia – spiega Anton Barbashin, direttore del think tank Riddle Russia –. Appena due mesi fa aveva compiuto un gesto plateale, facendo marciare i suoi mercenari contro il Cremlino. L’unica cosa strana è che non abbiano cercato di dare la colpa agli ucraini". Se la notizia della sua improvvisa e tragica morte ha occupato le prime pagine di tutti i giornali del mondo, il suo destino in Russia non sembra interessare alla maggior parte del pubblico. Il presidente Putin, ieri, con calma, ha fatto le condoglianze alla famiglia, lodando le doti di Prigozhin come imprenditore ("era un uomo di talento che ha commesso degli errori") e dicendo che sono in corso indagini per chiarire le cause che hanno provocato la caduta del suo jet; ha garantito che saranno "esaustive".

In effetti, i dettagli da determinare sono tanti. Sul fatto che Prigozhin fosse pieno di nemici non ci sono dubbi. Ma le cause che hanno portato alla caduta dell’aereo non sono ancora chiare. Se all’inizio si era parlato di un abbattimento da parte della contraerea, ieri è spuntata anche l’ipotesi della bomba a bordo del velivolo. Rumors trapelati da chi sta conducendo le indagini, ipotizzano che l’ordigno sia stato collocato nel carrello di atterraggio e che ci sarebbe anche la complicità di Artem Stepanov, che risulta irreperibile da tre giorni. Comunque siano andate le cose, c’è un solo potere, l’unico che comanda davvero in Russia, che può aver permesso un abbattimento o un sabotaggio: i servizi segreti. E da qui al presidente Putin, il passo è fin troppo breve.

Di ben altro umore, quella parte, minoritaria nel Paese e afferente alla destra ultra nazionalista, che in Prigozhin vedeva un leader. Già dalle prime luci dell’alba, a San Pietroburgo, decine di persone hanno portato fiori e candele davanti alla nuova, imponente sede della Wagner, che era stata inaugurata meno di un anno fa, quando l’ex cuoco di Putin era una figura in ascesa anche nella vita pubblica del Paese e secondo alcuni stava pensando all’ingresso in politica. Sui canali Telegram vicini al gruppo, si invita a mantenere la calma e a non fare sciocchezze.

Proprio il destino della compagnia adesso è l’interrogativo più importante. La Wagner è presente in molti territori strategici e se c’è chi pensa che ora alcuni miliziani potrebbero ribellarsi, Anton Barbashin, al contrario non si aspetta grandi cambiamenti. "Il messaggio della morte di Prigozhin – spiega – è chiaro. A chi è leale non succede nulla. Chi si ribella, prima o poi paga". Un messaggio destinato soprattutto ai miliziani che al momento si trovano in Bielorussia e che rappresentano i reparti più addestrati della Wagner. L’obiettivo di Putin è farli confluire nell’esercito regolare. Ogni rifiuto, verrà interpretato come un tradimento.