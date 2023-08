La fine di Prigozhin Jet si schianta al suolo: "Abbattuto dai russi" Ucciso il leader Wagner

La sua sorte è stata avvolta nel mistero per ore, ossia fino a quando l’unica certezza era la presenza del suo nome sulla lista dei passeggeri. Poi però sono arrivate la conferma della televisione nazionale russa, che non dà molta garanzia vista la mancanza di trasparenza nel Paese e soprattutto il riconoscimento dei familiari e la comunicazione della Wagner, la sua creatura. A quel punto è stato chiaro a tutti che Evgenij Prigozhin, 62 anni, ex cuoco di Putin e signore della guerra era morto per davvero. Se ne sono fatti una ragione anche gli iscritti al canale Grey Zone, che fino all’ultimo momento hanno sperato in un colpo di scena. E invece no. L’uomo che ha sfidato il Cremlino e ha osato troppo è morto a bordo di un jet privato ieri pomeriggio mentre si stava recando da Mosca a San Pietroburgo, nei cieli sopra la regione di Tver. Sul velivolo, oltre al pilota, c’era anche Dimitry Utkin, Il suo braccio destro, nonché vera anima sanguinaria della milizia privata e altri 8 fra i suoi più stretti collaboratori. Particolare fondamentale e destinato a far parlare per settimane analisti e dietrologi di varia risma, il velivolo è stato abbattuto dal un sistema di difesa aerea russo. Quindi, Prigozhin sarebbe stato ucciso dai suoi. O meglio, sa chi lo odiava e a Mosca erano parecchi. Chi ha dato l’ordine, non ha lasciato nulla al caso. Nemmeno le coincidenze temporali.

Il proprietario della Wagner, businessman miliardario e spietato, sarebbe morto a due mesi esatti dal golpe, che lui ha sempre chiamato ‘Marcia per la Giustizia’ e che lo scorso 23 giugno ha portato i suoi uomini a 200 chilometri da Mosca, mettendo a nudo tutte le debolezze del sistema militare russo, anche sul proprio territorio nazionale. Ciliegina su questa macabra torta, proprio ieri è circolata la notizia che il generale Sergeij Surovikin, capo delle forze aeree, noto per i suoi massacri in Siria e simpatizzante di Prigozhin, è stato destituito dal suo incarico.

Insomma, sembrerebbe proprio un regolamento di conti a scoppio ritardato, con i vertici della Wagner azzerati, almeno quelli che potevano opporsi in modo forte a Putin e il più alto in grado fra i presunti traditori punito in modo esemplare. Ci sono però alcune cose che non tornano, nonostante la conferma della morte di Prigozhin.

Per prima cosa, Prigozhin non viaggiava mai in coppia con Utkin. In nessuna occasione. Si tratta di un elementare principio di sicurezza, per il quale, se fosse successo qualcosa a una delle due colonne portanti della Wagner, l’altra avrebbe potuto prendere le redini della compagnia. In secondo luogo, gli aerei di proprietà di Prigozhin, decollati a distanza di quindici minuti l’uno dall’altro, ieri erano due. Il secondo, appena ha ricevuto la notizia dell’abbattimento, ha virato subito alla volta della capitale. Dall’aereo sono stati recuperati solo otto corpi, mentre in totale ci dovevano essere dieci persone.

Non ultimo, all’inizio della settimana, Prigozhin si era fatto vedere in Mali, dove ha uno dei suoi quartier generali. Nel caso in cui, però dovesse spuntare il cadavere, allora scatterebbe la corsa al tesoro dell’ex cuoco di Putin. Non solo quello materiale, valutato in miliardi di dollari fra miniere di oro, vendita di armi, controllo armato del Sahel e traffico di armi. Ma anche la stessa Wagner. Lì però, potrebbero esserci seri problemi. I miliziani, fra cui molti ex galeotti, erano molto legati al loro leader. I generali rimasti in vita si sarebbero già riuniti e sui social c’è chi teme altre ‘marce’ come quella di giugno. Questa volta, però, sarebbe per vendetta: "Ci saranno conseguenze disastrose".

Marta Ottaviani