La figlia lotta per la vita. Le dona parte del fegato

Il regalo alla figlia è stato una pezzetto del proprio fegato. Un papà di 31 anni di origine greca si è sottoposto a un trapianto parziale di organo, a Torino, per salvare la sua piccina di 11 mesi. L’intervento è stato effettuato da un team di specialisti dell’ospedale Molinette a coronamento di una specifica collaborazione fra la Grecia e l’Italia. La bimba era in attesa di una donazione da deceduto, ma dopo una ventina di giorni, in mancanza di offerte adatte, è stato il genitore a farsi avanti.