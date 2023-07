La figlia dell’eroe anti-Sars e la morte per overdose Pena ridotta in appello: pusher libero

Torna libero il pusher siriano Abdulaziz Rajab, finito sotto processo per la vicenda di Maddalena Urbani, la figlia 21enne del medico-eroe Carlo Urbani che per primo isolò il virus della Sars, morta per una overdose il 27 marzo del 2021, in un appartamento in zona Cassia a Roma. I giudici della Corte d’Assise di Appello della capitale hanno riformulato l’accusa nei suoi confronti da omicidio volontario con dolo eventuale a omicidio colposo, abbassando la condanna dai 14 anni di primo grado a 4 anni e sei mesi.

Cambia l’accusa anche per l’amica di Maddalena, Kaoula El Haouzi condannata in appello a tre anni di reclusione per omicidio colposo, rispetto ai due del primo grado in cui gli fu contestata l’omissione di soccorso.