La fiamma di Putin compra casa in Turchia

ANKARA

L’amante di Putin mette su casa in Turchia. Nel paese membro della Nato, che si vuole accreditare all’esterno come fondamentale per il raggiungimento della pace in Ucraina, l’ex ginnasta Alina Kabaeva possiede due abitazioni di lusso. La 39enne ha una casa estiva nel sud della Turchia e un appartamento a Instanbul. La notizia arriva dal tabloid britannico Daily Mail sulla base delle rivelazioni dell’uomo d’affari israeliano di origine russa, Leonid Nevzlin, 62 anni, ex comproprietario del gigante petrolifero Yukoos e oggi tra i principali nemici di Putin.

Per acquistare le due residenze, la fiamma dello zar si sarebbe servita di un intermediario e dell’aiuto di uno stretto collaboratore del presidente Erdogan. Non sono state fornite, però, prove specifiche delle abitazioni in mano alla Kabaeva da parte di Nevzlin.

Per l’ex ginnasta non è un periodo facile. Con l’avvio della guerra su larga scala in Ucraina, l’amante di Putin è stata sanzionata dalla Gran Bretagna, dall’Unione europea e dal Canada proprio in ragione dei suoi legami, mai confermati dallo stesso zar, con il presidente russo.