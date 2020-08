La festa e poi il Covid. Gravissimo a 17 anni

Una festa nel giorno di Ferragosto, sul bordo di una piscina privata. Una giornata all’aperto e al sole. È in questo scenario che potrebbe essersi contagiato un ragazzo di 17 anni, di Albano Sant’Alessandro, comune della Bergamasca, attualmente ricoverato al Policlinico di Milano in terapia intensiva pediatrica. Il ragazzo era arrivato martedì al pronto soccorso...

Una festa nel giorno di Ferragosto, sul bordo di una piscina privata. Una giornata all’aperto e al sole. È in questo scenario che potrebbe essersi contagiato un ragazzo di 17 anni, di Albano Sant’Alessandro, comune della Bergamasca, attualmente ricoverato al Policlinico di Milano in terapia intensiva pediatrica.

Il ragazzo era arrivato martedì al pronto soccorso dell’ospedale Bolognini di Seriate lamentando febbre e sintomi gastrointestinali. Sottoposto al tampone, è risultato positivo al Covid e successivamente le sue condizioni si sono aggravate ed è stato ricoverato in Rianimazione.

Vista l’eccezionalità della situazione, è stato deciso di trasferirlo a Milano. Il ragazzo è ora intubato in Terapia intensiva, è costantemente monitorato e secondo le autorità sanitarie le sue condizioni sarebbero stabili.

Oggi, fanno sapere dal Policlinico, ci saranno aggiornamenti. Nel frattempo l’Ats di Bergamo, in collaborazione con i parenti e gli amici del 17enne (che a quanto pare non presenta altre patologie) hanno cercato di ricostruire i suoi spostamenti dei giorni precedenti i primi sintomi. L’Azienda sanitaria ha tracciato i suoi contatti individuando 23 persone, che sono state in contatto con il ragazzo nei giorni scorsi, tra amici e familiari, ai quali è stato detto di ritenersi in isolamento volontario fino a quando non si conosceranno gli esiti dei tamponi che sono stati effettuati ieri. Inoltre sono stati disposti altri 30 tamponi per quelle persone in stretti rapporti con i partecipanti alla festa. In base alle risposte dell’esame e alla presenza di un numero più o meno alto di casi positivi , si deciderà come muoversi. L’Ats è in contatto con il sindaco di Albano Sant’Alessandro, Maurizio Donisi, per agire il più in fretta possibile. "Sono anche io in attesa degli esiti – ha detto Donisi – per capire come muovermi".