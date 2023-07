La febbre della terra Da Mattarella all’Onu, l’allarme è mondiale "Adesso basta scuse"

di Alessandro Farruggia

La febbre della Terra sale e dal Quirinale alle Nazioni Unite fino al presidente degli Stati Uniti si moltiplicano le voci che chiedono di intervenire. Le trattative sul clima, oggi incartate, diranno se questa crescente consapevolezza è in grado di produrre le azioni che servono o si infrangerà ancora sui veti incrociati.

"In questo periodo l’Italia – dice il presidente Sergio Mattarella incontrando la stampa parlamentare – ha vissuto eventi terribili, legati, palesemente, alle conseguenze del cambiamento climatico. Di fronte alle drammatiche immagini di quel che è accaduto, tante discussioni sulla fondatezza dei rischi, sul livello dell’allarme, sul grado di preoccupazione che è giusto avere per la realtà che stiamo sperimentando, appaiono sorprendenti. Occorre assumere la piena consapevolezza che siamo in ritardo". "Bisogna agire – aggiunge– per combattere le cause del cambiamento climatico, e per contenere gli effetti dirompenti di questi cambiamenti". E se il governo, si è convinto di agire per adattarsi al cambiamenti climatico, altra cosa è il taglio delle emissioni.

Giusto ieri il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a Sky Tg 24, ha fatto un passo indietro sull’attribuzione del fenomeno, dicendo: "Che ci siano i cambiamenti climatici lo vedono tutti, ma i dibattito è se si tratti di un fattore ciclico o causato dall’uomo. È un dibattito che lasciamo agli scienziati. Io so che il cambiamento c’è c’è ma non so quanto sia dovuto all’uomo". Se manca la consapevolezza che sia colpa dell’uomo, come invece sostengono gli scienziati dell’Ipcc (il panel intergovernativo sui cambiamenti climatici), l’Onu e le maggiori accademie delle Scienze, significa che gli interventi di taglio delle emissioni sono potenzialmente in discussione. E invece – ha sottolineato ieri il segretario generale dell’Onu – servono azioni.

"L’era del riscaldamento globale – dice Antonio Guterrez – è terminata per lasciare spazio all’epoca della bollitura globale. Basta esitazioni, basta nascondere la verità, basta scuse. Oggi L’Organizzazione meteo mondiale ha diffuso dati ufficiali che indicano che luglio si avvia a essere il mese più caldo misurato. E la colpa è dell’umanità. Tutto è in linea con le previsioni, l’unica cosa che sorprende è la velocità del mutamento".

A dire parole chiare sulla crisi climatica è peraltro anche il presidente Biden. "Il cambiamento climatico è una minaccia esistenziale" dice il presidente degli Stati Uniti annunciando nuove misure per combattere le ondate di calore. "Non credo – ha aggiunto – che qualcuno possa più negare l’impatto del cambiamento climatico: non conosco nessuno che creda che il cambiamento climatico non sia un problema serio". Evidentemente ha dimenticato Donald Trump. E i negazionisti.

Ieri un centinaio di scienziati italiani ha pubblicato una lettera aperta sul clima. "I media italiani – dicono – parlano ancora troppo spesso di ‘maltempo’ invece che di cambiamento climatico. E quando ne parlano, spesso omettono le cause e le relative soluzioni. È come se nel 2020 i telegiornali avessero parlato solo di ricoverati o morti senza parlare della loro causa, cioè del virus Sars-CoV-2. Nel suo ultimo rapporto l’Ipcc è chiarissimo su quali siano le cause principali del cambiamento climatico: le emissioni di gas serra prodotte dall’utilizzo di combustibili fossili. Ed è altrettanto chiaro su quali siano le soluzioni prioritarie: la rapida eliminazione dell’uso di carbone, petrolio e gas". Chiaro ma non a tutti, anche perché gli interessi in gioco sono enormi.