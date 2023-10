La fazione palestinese sostenuta da Teheran. Controlla Gaza dal 2006: "È un gruppo terrorista"

Hamas (nella foto il leader Ismail Haniyeh) è riconosciuta come organizzazione terroristica da Israele, Stati Uniti, Unione Europea, Canada, Egitto e Giappone. Fa parte di un’alleanza regionale che comprende Iran, Siria e il gruppo islamico sciita Hezbollah in Libano.La sua base è a Gaza, ha sostenitori anche nei territori palestinesi e ha leader sparsi in tutto il Medio Oriente. Il gruppo è stato fondato nel 1987 durante la prima Intifada palestinese. È sostenuto dall’Iran sciita e condivide l’ideologia islamista dei Fratelli Musulmani.

Gestisce la Striscia di Gaza dal 2007, dopo una breve guerra civile con le forze fedeli al movimento Fatah, guidato dal presidente Mahmoud Abbas, che ha sede in Cisgiordania ed è anche a capo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (Olp). La presa di Gaza da parte di Hamas è seguita alla vittoria nelle elezioni parlamentari palestinesi del 2006, l’ultima volta che si sono svolte. Da allora, si sono verificati numerosi episodi di conflitto con Israele, che spesso hanno comportato attacchi missilistici di Hamas da Gaza e raid aerei e bombardamenti israeliani su Gaza. Hamas si rifiuta di riconoscere lo Stato di Israele e si oppone agli accordi di pace di Oslo negoziati da Israele e dall’Olp nel 1993. La sua carta costitutiva del 1988 prevedeva la distruzione di Israele, anche se i leader di Hamas hanno talvolta offerto una tregua in cambio di uno Stato palestinese operativo su tutto il territorio palestinese occupato da Israele nella guerra del 1967.