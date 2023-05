La Farnesina agli italiani: "Via subito dall’Ucraina" Zelensky sfida Putin

Il conflitto tra Russia e Ucraina si sposta sul piano storico in occasione dell’anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale. Putin si prepara alla parata sulla Piazza Rossa oggi affermando che è necessario lottare contro gli "attuali eredi ideologici" del nazismo, cioè i governanti di Kiev. Nel giorno in cui peraltro il Pulitzer decide di premiare i giornalisti ucraini di Ap per i reportage da Mariupol, Zelensky risponde a Mosca decidendo di non festeggiare la vittoria sul nazismo il 9 maggio come fatto finora con la Russia, ma l’8, come nel "mondo libero"; il 9 diventa invece la Giornata dell’Europa, come nella Ue.

La situazione di guerra ovviamente permane, e la Farnesina torna a esortare gli italiani a non andare a Kiev: "Si raccomanda la massima prudenza. Tutti i viaggi verso l’Ucraina sono assolutamente sconsigliati. Ai connazionali ancora presenti in Ucraina è fortemente raccomandato di utilizzare i mezzi tuttora disponibili, inclusi i treni, per lasciare immediatamente il Paese, negli orari in cui non è in vigore il coprifuoco".