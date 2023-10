La fan di Harry Potter. Massacrata con la nonna. Le lacrime di J. K. Rowling

Con quella faccia da maghetta, i capelli mossi e il foulard da primattrice, sembrava davvero capace di tutto. Anche di sospendere il tempo. Invece è morta assieme alla nonna.

Amorevolmente abbracciata a lei come in altre

foto della tenera esistenza trascorsa insieme nel kibbutz di Niz Hor, uno dei luoghi simbolo della furia di Hamas, tra uccisioni e rapimenti. Da questo toponimo che resterà nella storia insanguinata di Israele, rimbalzano le immagini e le storie di Carmela Dann (80 anni) e Noya Dann (12): nonna da battaglia con nazionalità israeliana, americana e francese e nipote bisognosa di attenzioni speciali (causa autismo).

"Siamo devastati nell’annunciare che sono stati scoperti i corpi di Noya e di sua nonna Carmela. Grazie a tutti voi che avete condiviso la sua storia per aiutarci a riportarla a casa. I nostri cuori sono spezzati", riporta il profilo ufficiale dello Stato di Israele su X. Noya stravedeva per Harry Potter. La fotografia pubblicata dalle autorità israeliane, che la ritrae vestita come il celebre eroe dei bambini, è più di un manifesto generazionale. Con la bacchetta magica nella mano sinistra e un volume della saga nella mano destra, Noya appare al massimo della soddisfazione.

Alla vista di quell’immagine, quando Noya ancora risultava dispersa, si era commossa anche la scrittrice britannica J.K. Rowling. Mobilitandosi per la sua liberazione. "Il rapimento di bambini è un atto spregevole e del tutto ingiustificabile. Per ovvie ragioni, questa foto mi ha colpito", aveva scritto quattro giorni fa Rowling su X, chiedendo la liberazione della dodicenne e il suo ritorno sana e salva dalla sua famiglia, dopo il rapimento degli altri due nipoti di nonna Carmela: Sahar (16 anni) ed Erez (12 anni) condotti a forza nella Striscia insieme al padre Ofer. Poi il ritrovamento dei due corpi abbracciati mai usciti dal kibbutz. Di Noya resterà per sempre quell’espressione birichina. Uno sguardo di felicità nella galleria della ferocia.