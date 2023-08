La donna che urla a Venezia Mette in guardia i turisti contro i borseggiatori Ma stavolta scippano lei

di Riccardo Jannello

A forza di gridare "al lupo al lupo" e salvare gli altri è stata lei, la regina social della legalità, a finire nelle grinfie dei borseggiatori. A Monica Poli, 57 anni, consigliere leghista in Laguna e fondatrice del comitato Cittadini non distratti, non hanno però sottratto il portafogli, ma lo smartphone che aveva in mano e con il quale rincorre e riprende i ladruncoli che infestano le calli pubblicando poi il video sulle varie piattaforme: Tik Tok, Facebook, Instagram fanno abbuffate di like.

Quindi potrebbe essere un’azione mirata, una vendetta di chi con sessanta milioni di visualizzazioni di un solo taccheggio vede minacciato con la pubblicazione del volto il proprio "lavoro". Il fattaccio è accaduto in piazzale Roma, punto nevralgico della città, appena passato il Ponte della Costituzione di Calatrava che collega la stazione di Santa Lucia alle calli e al cuore pulsante di Venezia, dove migliaia e migliaia di turisti si accalcano ogni giorno e i più distratti finiscono nelle grinfie dei "pickpockets" lesti a mettere le mani in tasche troppo larghe, borse non chiuse, zaini sulla schiena. Vittime "distratte" come per una volta lo è stata la loro paladina.

L’arte del furto con destrezza è un po’ vintage, ma ancora in voga. Poli strepita "Attenzione! Pickpockets" e molti si salvano e la ringraziano. "Purtroppo – dice lei – le bande provenienti soprattutto dell’Est Europa proliferano e nonostante lo sforzo di poliziotti, carabinieri e municipali Venezia rimane terra di conquista". Da trent’anni si è così formato il comitato Cittadini non distratti che in monica Poli ha il suo volto e il testimonial più reclamizzato: la sua storia è finita sul New York Times e sulla Cnn brasiliana. "Non avrei mai pensato – ha detto in una recente intervista – a un simile fenomeno, io voglio solo denunciare una situazione ormai ingestibile e invitare i turisti a stare attenti".

Addirittura la Nba, l’organizzazione che gestisce il potentissimo basket a stelle e strisce, usa la sua voce quando grida il suo motto lanciandosi sulle tracce del malvivente per sottolineare, durante le partite, un giocatore che ruba palla a un avversario: ma quello è un gesto da applauso. La disavventura della Poli è accaduta giovedì pomeriggio quando come ogni giorno lei e i suoi volontari – una cinquantina - erano di vigilanza. Sembra ci sia un testimone. La consigliera leghista è rimasta molto scioccata e non parla. "L’ultima volta che uno di noi è stato derubato era del portafogli - dicono dal comitato -. Negli ultimi tempi la piaga è sotto la lente delle forze dell’ordine, ma se vengono fermati dieci malviventi al mattino e nel pomeriggio sono già liberi si va poco lontano. La riforma Cartabia va rivista. Abbiamo scritto ai ministri della Giustizia, Carlo Nordio, e degli Interni, Matteo Piantedosi, perché vi mettano mano prima possibile: i borseggiatori vanno puniti più duramente". In fondo anche il furto di un portafoglio può fare male al turismo. E Venezia ne è il simbolo nel mondo.