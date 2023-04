La disperazione e il bisogno di credere

Viviana

Ponchia

Arrivano da lontano, anche dalla Calabria. Dormono in macchina e il giorno dopo bussano alla porta di quella elegante palazzina sulla riva destra del Po. Qualcuno viene fatto entrare, qualcuno no. Non si prende appuntamento. Una collaboratrice valuta sulla soglia l’urgenza e la gravità del caso e poi respinge o smista. Nei due salotti gozzaniani dove l’attesa può durare anche dodici ore l’aria è sempre pesante, ingolfata di disperazione e speranza. Pronunciano il suo nome con riverenza. Raccontano storie pazzesche di sofferenza, resurrezioni e miracoli. È la disperazione che ti porta a credere a tutto, anche che lì dentro quelle mura possa esserci la soluzione al problema. Lo studente in depressione mandato dalla mamma e l’imprenditore rovinato dal divorzio. Gente semplice con il rosario in mano e lupi della finanza con il master. Tutti schiacciati da un dolore insopportabile, persi nel labirinto. C’è chi è passato dal pranoterapeuta, dal maestro di reiki, dall’armonizzatore familiare e dall’astrologo. Nessuno ha risolto, lei sì. O così pare, ma quello che conta è crederci. Pene d’amore, crisi esistenziali, tracolli economici: niente, dopo, sembra insuperabile. Amica e allieva di Gustavo Rol, la monumentale signora G accoglie i feriti e i mezzi morti di vita e regala suggerimenti, presagi, motivi per non mollare. Legge le carte, ma soprattutto i cuori. Traccia la rotta fuori dall’abisso, che poi è l’unico motivo per partire da Catanzaro, mica vincere alla lotteria. E tutto diventa plausibile, necessario. A cominciare dal bisogno inconfessabile di andare oltre la logica con il rischio di passare per matti o creduloni, o di farsi derubare. Offerta libera alla fine del consulto, niente pozioni magiche. I due salotti gozzaniani sono un bancomat solo agli occhi di chi non ha perso un figlio in un incidente stradale, di chi non è mai stato tradito. La coprirebbero d’oro, intanto portano asparagi e fragole. Purché lo strazio cessi e una volta fuori, sotto il glicine, si torni a respirare.