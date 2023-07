La diplomazia e la regola del silenzio

Lorenzo

Castellani

La grazia concessa dal presidente Al Sisi a Patrick Zaki è stata una buona notizia in generale e per le relazioni internazionali dell’Italia in particolare. Tre sono i profili interessanti che emergono dalla vicenda. Il primo è che nonostante Meloni, e i partiti della maggioranza, non abbiano mai mostrato grande sensibilità pubblica per la sorte dello studente egiziano essi sono stati capaci, lavorando col silenzio necessario alla diplomazia, di convincere il presidente a concedere la grazia. Un successo concreto importante per il governo sul fronte interno. Il secondo profilo è che l’Italia ha mandato un segnale all’esterno mostrando la propria influenza nel bacino del Mediterraneo di cui l’Egitto è attore primario. Un piccolo segno che lascia ben sperare per altre partite, come quella dell’immigrazione e dello sviluppo di nuovi investimenti. Il terzo aspetto è che la politica estera si fa con ciò che ci si trova davanti, senza lasciarsi travolgere dalle categorie morali o lanciando intemerate contro chi sviluppa rapporti con sistemi politici diversi da quelli occidentali. Se l’Italia ha potuto raggiungere questo risultato è proprio per il lavoro diplomatico ed economico svolto con l’Egitto, indipendentemente dal suo tasso di liberalismo e democrazia. D’altronde è meglio poter esercitare pressioni su una dittatura attraverso mezzi politici ed economici che rifiutare ogni rapporto in nome di principi morali che comunque non aiuterebbero quel paese a democratizzarsi. In altre parole, senza il ruolo fondamentale svolto negli ultimi anni da un’azienda come Eni in Egitto e senza prospettive di investimenti e crescita per Il Cairo attraverso investimenti pubblici e privati italiani non si sarebbe probabilmente arrivati alla grazia per Zaki. Ciò non significa legittimare le dittature, ma lavorare con la diplomazia per evitare che queste commettano nefandezze peggiori.