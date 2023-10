La diplomazia del governo. Meloni e Tajani ai Paesi arabi:: "Lavorare per la de-escalation"

Parola d’ordine: de-escalation. Fare di tutto, cioè, perché si arrivi a una progressiva riduzione delle operazioni militari a Gaza. È il mantra dei due principali attori italiani sulla scena del conflitto innescato dall’attacco di Hamas ad Israele: Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Dopo un lungo periodo di letargo, il vicepremier forzista ha preso la rincorsa. È attivissimo: tra i titolari della politica estera europea, è forse quello che più si muove nella ricerca, pur disperata, di una via d’uscita diplomatica dal conflitto in Medio Oriente. Dalla Turchia all’Algeria ha sentito tutti o quasi i Paesi decisivi per la stabilità dell’area. Le paure del governo italiano sono molte: un allargamento della guerra dalle conseguenze potenzialmente catastrofiche, ma anche i rischi sulla sicurezza interna che la premier ha denunciato martedì nella visita al ghetto, e l’impatto disastroso sulla nostra fragile economia.

Così, Tajani ieri è volato in Egitto, trasformando quella che doveva essere una missione bilaterale in un endorsement alle iniziative dei Paesi arabi per evitare che la crisi deflagri. Nei colloqui con il presidente Al Sisi, il suo omologo Sameh Shoukry e con il segretario della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, ha sostenuto la necessità di aprire via di fuga "sicure" per la popolazione civile a Gaza, ma ha anche caldeggiato che il Cairo (con la Turchia e il Qatar) si spenda per una mediazione che porti alla liberazione degli ostaggi, "che è la priorità". Ha spiegato: "I nostri ospiti ci riconoscono come un interlocutore, Paese sì amico di Israele, ma che vuole la pace e la de-escalation". Frasi di rito? È un fatto che la politica estera italiana sia l’unica che parli apertamente di de-escalation. Il sostegno a Tel Aviv è netto e fuori discussione, ma si tratta di una sfumatura non indifferente. D’altra parte, la nostra specificità rispetto al resto del’Europa è l’aver ereditato dalla Prima Repubblica un rapporto privilegiato sia con gli Stati arabi che con le organizzazioni palestinesi laiche. Insomma, l’esecutivo Meloni una carta in più degli altri componenti del Format a 5 (Quint) – Biden, Macron, Scholz e Sunak – forse non decisiva ma neppure insignificante ce l’ha e intende giocarsela. Così, Tajani ha chiesto al Cairo e alla Lega Araba di evitare il coinvolgimento di Hezbollah, con il rischio di allargare il conflitto al Libano, dove operano 1.200 soldati italiani. Ha trovato orecchie attente: il presidente Al Sisi gli ha spiegato che tenta una tregua per far arrivare gli aiuti umanitari nella striscia di Gaza, il ministro Shoukry ha sottolineato l’importanza di "contenere la crisi, lavorando per la stabilità", spinto pure dalla preoccupazione che si scateni una pressione migratoria senza precedenti.

Inutile girarci attorno: nella crisi esplosa a Gaza Tajani gioca non solo una partita politica, ma anche personale. E non è l’unico. Per Giorgia Meloni, infatti, c’è una posta in palio; la premier sa che neppure la vittoria elettorale e la piena legittimazione in Europa bastano a dissipare le ombre di quel passato che di antenato in antenato arriva alle leggi razziali del ’38. Questa è l’occasione per fare un altro passo fondamentale verso l’uscita dalla situazione di underdog. In questo solco si inserisce la visita alla sinagoga di Roma, come i contatti di queste ore. A partire dalle telefonate con il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan e con l’emiro del Qatar Tamin Bin Hamad Al-Thani incentrate sulla necessità di una "rapida de-escalation, e di far ogni sforzo per il rilascio degli ostaggi". La gravità della situazione internazionale l’ ha spinta a concentrare la missione in Mozambico e Congo in una giornata: sul tavolo il dossier energia, tassello non di secondo piano nel puzzle della sicurezza.

Gioca una sua partita personale anche Matteo Salvini e la gioca secondo il suo tipico stile. Alzare la posta, superare nella lealtà a Israele la stessa premier. Insomma, un superfalco. A impedire la mozione unitaria in Parlamento è stato proprio lui insistendo per il taglio di fondi alla Palestina. Ed è prevedibile che nelle prossime settimane farà proprie le posizioni più inflessibili dello schieramento israeliano. Sia ben chiaro: si tratta di sfumature diverse, sarebbe esagerato oggi parlare di divisioni nella maggioranza. Ma se il quadro in Medio Oriente precipiterà, anche le posizioni all’interno del centrodestra si radicalizzeranno e si diversificheranno.