La difesa dell’Ucraina. Garanzie simil-Nato. Meloni: "Idea italiana"

di Ottavia Firmani

"Il Presidente Trump ha ripreso l’idea italiana di garanzie di sicurezza per l’Ucraina che si ispirino all’articolo 5 della Nato". Parla così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni (nella foto), nelle dichiarazioni post vertice in Alaska. "Il punto di partenza della proposta - specifica - è la definizione di una clausola di sicurezza collettiva che permetta all’Ucraina di beneficiare del sostegno di tutti i suoi partner, Usa compresi, pronti ad attivarsi nel caso sia attaccata di nuovo". La proposta fatta da Trump a Zelensky e ai leader europei nella chiamata di ieri, sembrerebbe quindi ricalcare l’articolo 5, con “garanzie di sicurezza” simili a quelle date dalla Nato ma senza l’adesione ucraina all’Alleanza atlantica. "La parte americana l’ha proposta presumibilmente dopo averla concordata con Putin" sottolineano le fonti.

La questione di offrire a Kiev una clausola di mutua assistenza sul modello dell’articolo 5 della Nato per proteggere il Paese da nuove aggressioni non è però nuova, come specifica la premier Meloni. "Sulle truppe europee sono molto molto perplessa, non lo considero efficace. Escludo che possano essere inviati soldati italiani. Meglio pensare a soluzioni più durature. Estendere l’articolo 5 della Nato sarebbe una soluzione duratura" diceva infatti la premier dopo il Consiglio Europeo straordinario del marzo scorso.

E a ribadire l’appartenenza italiana di questa soluzione c’è anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "Andremo avanti - ha commentato - nel sostenere Kiev e nel proporre una sorta di articolo 5 della Nato per far sì che l’Ucraina, anche in futuro, abbia un protezione anche militare da qualsiasi tentativo da parte della Federazione russa di ricominciare una guerra. È importante che la proposta italiana, quella dell’articolo 5 bis modello Nato per l’Ucraina, sia diventata argomento all’ordine del giorno. Lo stesso Putin ha dovuto ammettere che la sicurezza dell’Ucraina deve non resta essere fuori discussione".

Non resta che attendere quindi il disvelamento della proposta americana a Kiev. Per sondare le intenzioni reali del presidente Trump l’appuntamento è già fissato per lunedì, quando Volodymyr Zelensky sarà alla Casa Bianca, a Washington, e potrebbe avere al suo fianco anche l’Europa. Il presidente ucraino infatti "vorrebbe che i leader europei fossero lì per dargli manforte e sembra che stia per succedere - ha spiegato un diplomatico europeo -. Trump vuole agire rapidamente e preferibilmente avere un incontro trilaterale con Zelensky e Putin già la prossima settimana. Le sanzioni torneranno sul tavolo se Putin non collabora".