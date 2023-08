La detenzione preventiva e i metri quadrati

Gabriele

Canè

Sarà anche "la Costituzione più bella del mondo". Ma se oltre a sventolarla nelle piazze qualcuno la leggesse, si accorgerebbe che bella o brutta che sia, in tante sue parti è disattesa. Per quello che riguarda la funzione delle carceri come strumento di applicazione delle pene, ad esempio. Che per l’articolo 27 "non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato". Alzi la mano chi pensa che sia ciò che succede nelle nostre galere, specializzate in sovraffollamento, spesso fatiscenti, in molti casi autentiche scuole di criminalità più che di reinserimento nella società.

I suicidi di questi giorni, e l’impegno del ministro Nordio a trovare nuovi spazi (le caserme dismesse) dove collocare i detenuti, ripropongono il problema e indicano anche una soluzione. Ovviamente parziale. Logistica. Perché i metri quadri sono importanti, ma lo è ancora di più il fatto che le celle sono piene di gente che non dovrebbe (o potrebbe) stare in galera, mentre le strade pullulano di figuri che dovrebbero essere chiusi a doppia mandata dietro le sbarre. Questioni di leggi inadeguate, forse, e certamente di interpretazioni discutibili delle norme da parte della magistratura. Sta di fatto che in barba all’articolo 27 per il quale "l’imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva", le prigioni sono piene di gente in attesa di giudizio o dei giudizi definitivi. Sono anche strapiene di reclusi con condanne minime che potrebbero avere pene alternative, e che invece se ne stanno in cella a imparare il mestiere dai professionisti. Nello stesso tempo, il pusher fermato per la ventesima volta, lo ritrovi il giorno dopo sotto casa. Qualcosa non va e qualcosa occorrerà fare al di là delle lodevoli caserme. Anche occuparsi ogni tanto delle vittime. La cui vita è spesso peggio, molto peggio, di quella dei colpevoli.