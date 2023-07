La denuncia di Michael e William "Niente affitto perché siamo gay"

Il sogno di una casa nuova che si infrange. E stavolta non contro i prezzi alle stelle di Milano. Ma contro l’omofobia. Michael, 34 anni, e William, 38, dopo 4 anni di fidanzamento sono uniti civilmente dal 2017. Lo scorso dicembre hanno avviato assieme il salone di bellezza “Shibui Milano”. L’attività va a gonfie vele. "Abitiamo in un bilocale da 45 metri e vorremmo uno spazio più grande", spiegano. Così iniziano a spulciare gli annunci. "Abbiamo trovato questo bilocale da 75 metri a 1.500 euro, incluso le spese. La proposta ci stava benissimo, abbiamo mandato via email i documenti. Sembrava cosa fatta, ma l’agente non ha mai risposto alle mail". Una settimana dopo la doccia fredda. "Mia madre mi ha telefonato in lacrime. L’agente, dispiaciutissimo, le aveva riferito che non potevamo essere gli inquilini di quella casa per l’orientamento sessuale: il proprietario cercava un profilo più “normale“. Che significa? Noi siamo persone normalissime, lavoriamo 12 ore al giorno… Allora ho preso in mano io la cornetta, ma dall’agenzia immobiliare traspariva solo imbarazzo…" argomenta Michael. "Ci fa rabbia non potere presentare denuncia per la discriminazione: non c’è nulla di scritto" puntualizzano. Sui social sono già apparse accuse di "ricerca di visibilità" contro di loro, "colpevoli" di aver partecipato al programma Casa a prima vista su Real Time. "Assurdo. Abbiamo deciso di esporci perché è l’unico modo che abbiamo per riscattarci e sensibilizzare l’opinione pubblica. Non deve accadere più".

A.L.