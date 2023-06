La denuncia dell’agenzia Onu: "Torni subito il soccorso in mare"

Roma, 17 giugno 2023 – "Serve un’operazione di soccorso coordinata tra le guardie costiere, che intervenga immediatamente quando una di queste imbarcazioni è in acque internazionali". Per Flavio Di Giacomo (foto), portavoce dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni dell’Onu, solo il ripristino del pattugliamento in mare può impedire altre tragedie.

Qual è il giudizio sull’emergenza nel Mediterraneo?

"Siamo di fronte a un orrore inenarrabile: centinaia di persone, e di bambini, morte intrappolate in una stiva. Dopo quello dell’aprile 2015, che fece mille morti al largo della Sicilia, questo è il secondo naufragio più grave che si ricordi. È uno scandalo che non si sia intervenuti tempestivamente. Dal 2014 sono morte circa 22mila persone nel Mediterraneo centrale. Dopo la strage di Lampedusa i politici europei si riunirono sull’isola per dire mai più morti in mare. È evidente: le politiche europee non hanno funzionato".

Da dove ricominciare?

"La priorità dev’essere il soccorso in mare, che manca da 5 o 6 anni. Prima c’è stata Mare Nostrum, poi l’operazione Sophia, quindi Triton, ancora in corso con altro nome, ma fondamentalmente non più attiva. Tutte operazioni militari, ma che salvavano le persone grazie a un pattugliamento capillare".

Perché non si pattuglia più il Mediterraneo?

"Perché è nata questa idea del pull factor, per cui se esistono soccorritori in mare allora attraggono migranti. Che è anche l’accusa rivolta alle Ong e che la Gran Bretagna rivolgeva a Mare nostrum. Solo che è infondata. L’Ispi ha dimostrato con dati statistici che le partenze dalla Libia restano identiche sia in presenza che assenza delle Ong. Questo perché esiste solo la spinta a fuggire da violenze e miserie. Quindi la prima cosa da fare è ristrutturare il pattugliamento e il soccorso in mare. Secondo: bisogna cominciare a aprire canali regolari di migrazione. Terzo: vanno avviate politiche di cooperazione a lungo termine coi Paesi di origine e di transito".

Che giudizio date della recente intensa al Consiglio europeo che lascia facoltà ai singoli Stati di scegliere i paesi terzi dove trasferire i richiedenti asilo non ammessi?

"I Paesi europei hanno bisogno di flussi regolari. E tutti coloro che partono devono essere soccorsi e condotti in un porto sicuro. Che non può essere la Libia. Almeno il 20% delle persone riportate laggiù sono scomparse dai radar della Oim. Gli altri sono nei centri di detenzione".

Ma i partner europei non ne vogliono sapere di chi arriva sulle coste italiane...

"Ristabiliamo le proporzioni. In Italia da gennaio a al 16 giugno son arrivate 55.750 persone via mare. Nulla di paragonabile agli 850mila profughi arrivati in Grecia nel 2015 o al milione di ucraini che hanno ottenuto protezione temporanea senza che nessuno parlasse di invasione. Questa narrazione allarmistica ha fatto sì che l’Europa si focalizzi sul blocco delle partenze invece che sulla gestione di un gigantesco fenomeno geopolitico, ma che per l’85% si muove all’interno dei continenti. Solo alcune migliaia dei milioni di africani in movimento arriva in Europa. Perciò, invece di siglare accordi coi Paesi di transito che rendono sempre più pericolose le rotte, occorre stabilire canali regolari e riattivare un’operazione militare di pattugliamento che osservi la legge del mare e soccorra ogni natante senza rimpalli di responsabilità".