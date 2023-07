La decisione su Facci Verso lo stop in Rai

Attesa in Rai per la decisione sul caso Facci (foto): c’è la convinzione che la riserva dell’ad Roberto Sergio sarà sciolta oggi o domani e che difficilmente il giornalista condurrà la striscia quotidiana prima del Tg2 delle 13. I Facci vostri era il titolo immaginato per il programma. La presidente Marinella Soldi ha invitato Facci a dimostrare maggiore prudenza in un caso come quello del figlio di Ignazio La Russa e i consiglieri Francesca Bria e Riccardo Laganà hanno chiesto all’azienda di non procedere con la contrattualizzazione del giornalista, perché la frase dell’articolo di Libero ("Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache La Russa") è stata ritenuta incompatibile con il servizio pubblico. Ieri, dopo la dichiarazione di Meloni che solidarizza per natura con una ragazza che denuncia, la bilancia sembra pendere ancor di più sullo stop alla collaborazione. Continua intanto la polemica sul caso del direttore di Rainews Paolo Petrecca, accusato dal cdr di omissioni e tagli proprio nei servizi su La Russa junior. Petrecca ha negato ogni accusa di censura e attaccato i giornalisti "pennivendoli", con FdI in sua difesa.