La cultura della carne "L’agnello è tradizione Basta sensi di colpa"

di Viviana Ponchia

Agnello, sì. E perché non il sigaro polverizzato sul purè. Pasqua è carne. Ma soprattutto tradizione e fantasia. Luca Vissani, figlio di Gianfranco, imperatore fumantino della cucina italiana, ha preso da tempo in gestione Casa Vissani. Il ristorante sul Lago di Corbara, a pochi chilometri da Orvieto, anche quest’anno ha apparecchiato la tavola per le feste.

Ci fa sognare sul suo menù? Tanto per non cadere dalla padella alla brace della solita grigliata.

"Con un’avvertenza: sono piatti sofisticati, dove la parte più difficile è calibrare la quantità della materia prima e convincere il cliente che per l’abbuffata deve rivolgersi altrove".

Proviamo, vada con l’antipasto.

"Un assaggio di Coratella con doppio brodo di camomilla, soia e bacche di ginepro. A seguire gamberoni rossi con ravioli di capesante farciti di carne, papaja al Martini rosso e salsa di Merlot alla cannella".

Il primo.

"Plin alla farina di cavolo nero con uvetta passita, brodetto di caffè e ricci di mare. Quindi una costata di vitella con nero di seppia e flan di pomodori e mirtilli accompagnato da una salsa di pepe nero e tartufo bianco. A chiudere la classica colomba. Ma con crema di limone e cotechino cotto nel latte, che gli toglie l’arroganza, più salsina di zafferano a pistilli".

Cotechino con la colomba? Va bene. Ma se in cucina osiamo metterci noi?

"Pensate a un antipasto di salsiccia di Bra. O alla coratella su salsa di passion fruit. Invito a provare anche un crostino di fegato bagnato nel brodo di aceto di Josko. Come primo, lasagnetta di ragù di agnello con besciamella di Christmas Tea dal sentore agrumato. Anche qui l’equilibrio è sottile, l’ emozione indecifrabile".

Grigliata sì?

"A Pasqua si accende la brace. Però mai condire la carne prima della cottura perché l’olio prende fumo. Come contorno verdure spontanee. Funghi. O patate cotte sotto la cenere che poi diventato purè. In fase di mantecazione, una bella spolverata di tabacco. Un sigaro si trova sempre".

Carne senza sensi di colpa?

"E perché, se mangiata in maniera responsabile. Ricevo insulti quotidiani e per colpa del mio Dna tenderei a diventare violento. Invece resto aperto ad accogliere qualsiasi esigenza. Mi arrabbio con te che mangi il tofu? Vengo a dirti che fa male e anche un po’ schifo?".