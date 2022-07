La confessione del killer "Sì, ho ucciso io la giornalista Caruana"

L’uomo accusato di avere fatto esplodere l’autobomba che ha ucciso Daphne Caruana Galizia ha confessato l’omicidio in un’intervista rilasciata alla Reuters. George Degiorgio si trova attualmente in carcere ed è accusato insieme ad altre due persone – suo fratello Alfred e Vince Muscat – dell’omicidio della giornalista maltese, avvenuto nel 2017. "Per me erano solo affari", ha detto al giornalista Stephen Grey, spiegando di essere stato pagato 150 mila euro e dicendosi dispiaciuto. Nell’intervista, Degiorgio ha detto che se avesse saputo chi era Caruana Galizia, avrebbe chiesto più soldi. "Se avessi saputo chi era, avrei chiesto 10 milioni di euro, non 150 mila euro", ha affermato riferendosi alla somma pagatagli per l’omicidio del giornalista. Degiorgio ha poi evidenziato l’intenzione di testimoniare contro altre persone coinvolte nell’omicidio, con l’intento di chiedere una riduzione della pena per sé e per suo fratello Alfred e per assicurarsi che "non andremo giù da soli".