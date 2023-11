La confessione del killer : "Non ce l’ho fatta a uccidermi". Spunta un audio di Giulia:: "Vorrei che Filippo sparisse"

"Ho ammazzato la mia fidanzata". Filippo Turetta, definendo Giulia ancora "sua", ha confessato il crimine davanti alla procura regionale di Naumburg e già domani un aereo militare lo potrebbe prelevare all’aeroporto di Lipsia-Halle – ora è recluso in una cella singola del famigerato "Bue Rosso" della Gestapo e della Stasi, dove "è scosso e non mangia" – per riportarlo in Italia. Il giovane non si è opposto al mandato di arresto internazionale e quindi la decisione è questione di ore. Il ventiduenne di Torreglia (Padova) deve rispondere dell’omicidio di Giulia Cecchettin morta dissanguata per le coltellate la sera di sabato 11 novembre e poi gettata nella notte senza vita in un canalone vicino al lago di Barcis (Pordenone). Da Fiumicino Filippo verrà portato a Venezia per l’interrogatorio di garanzia e dovrà confermare la sua versione. Si apriranno per lui le porte del carcere perché, come ha scritto nella sua ordinanza la gip Benedetta Vitolo, "potrebbe uccidere altre donne".

Al magistrato tedesco, Filippo ha anche detto, in inglese, di avere tentato almeno un paio di volte il suicidio: "Ho vagato questi sette giorni perché cercavo di farla finita, ho pensato più volte di andarmi a schiantare contro un ostacolo e più volte mi sono puntato un coltello alla gola ma non ho avuto coraggio". Il coltello con una lama di 12 centimetri è stato trovato all’interno della Fiat Grande Punto nera usata per la fuga assieme a un paio di guanti e a una scheda prepagata. Filippo aveva evidenti macchie di sangue su camicia e scarpe e ferite a mani e caviglie. Sangue nel bagagliaio e nell’abitacolo dove Giulia potrebbe essere stata uccisa. Al giovane verrà chiesto della fuga per capire se qualcuno gli ha dato aiuto.

È stata fissata l’autopsia della ragazza: si terrà venerdì 1 dicembre alle 9 all’Istituto di anatomia patologica dell’università di Padova, l’ateneo frequentato in ingegneria biomedica da vittima e carnefice. Solo dopo verrà dato il nulla osta per i funerali che si terranno a Saonara. I genitori di Turetta, Nicola ed Elisabetta, non hanno ancora potuto parlare con Filippo e dovranno aspettare l’interrogatorio per fissare una visita. Loro e il figlio minore Andrea hanno continuato a sostenere di non essere una famiglia "patriarcale" e di non capire come sia "scoppiata una vena in testa" al ragazzo. In un’intervista, alla domanda se Filippo avesse premeditato di uccidere Giulia, Nicola ha risposto: "Mi sembra impossibile. Ma poi dicono dello scotch, del coltello, non so cosa pensare... Forse voleva sequestrarla per non farle dare la tesi e poi la situazione è degenerata. Non so darmi una risposta".

Risposte che i magistrati cercano in attesa di potere aggiungere la premeditazione alle accuse di omicidio volontario aggravato dai vincoli affettivi e sequestro di persona. I carabinieri nel frattempo proseguono gli accertamenti sui reperti sequestrati in attesa di potere esaminare anche l’auto che i tedeschi consegneranno in tempi tecnici. L’avvocato della famiglia Turetta, Emanuele Compagno, apre alla possibilità di richiedere una valutazione psichiatrica: "È presto per pensare a una perizia, ma se ci sarà bisogno lo faremo. Perché non dovremmo? Nessuno aveva sospetti che Filippo non fosse quel ragazzo bravo e generoso che tutti conoscevano". Incapace, nel momento, di intendere e volere: sembra questa la linea a cui pensa la difesa.

Intanto, spunta un audio recuperato da ’Chi l’ha visto?’ e trasmesso dal Tg1 in cui Giulia dice di essere "arrivata a un punto in cui vorrei che sparisse, vorrei non avere più contatti con lui". "Questa cosa – aggiunge parlando sempre di Turetta –, con il fatto che io vorrei non vederlo più, perché comincio a non sopportarlo più, mi pesa".

Riccardo Jannello