La compagna incastra il boss al telefono "Chiedi il pizzo? Ti lascio, non mi fai paura"

Intimidivano e minacciavano tutti. Commercianti, gestori di pompe funebri e addirittura inquilini che dovevano sloggiare perché gli appartamenti erano stati acquistati da un notaio che aveva chiesto ai boss di Resuttana, uno dei quartieri di Palermo, una mano per risolvere la cosa in modo spiccio, senza ricorrere alla legge. Insospettabili a braccetto con i mafiosi. L’unica a non abbassare la testa, a non rassegnarsi alle prepotenze, all’andazzo intriso di violenza e ricatti, è stata una donna, la compagna di uno dei mafiosi arrestati, Giuseppe Settimo D’Arpa, 51 anni. È stata proprio una loro conversazione, intercettata dagli inquirenti, a incastrarlo e a rendere completo e ancor più probante il quadro accusatorio dell’operazione, chiamata ‘Resurrezione’, che ha portato all’arresto di 18 tra ‘colletti bianchi’ e mafiosi, nella lista anche Salvo Genova considerato uno dei padrini più ricchi e influenti della città, l’uomo che teneva le chiavi di Palermo.

La donna appare infuriata perché l’uomo le nasconde la verità e continua a raccontarle una vita farlocca. Una telefonata veemente, la donna è un fiume in piena, sbriciola la narrazione di D’Arpa che si definisce un commerciante e nonostante il compagno la inviti a tacere, le sue parole rivelano chiaramente l’affiliazione dell’uomo a Cosa nostra. "Te lo dico, fai lo scaltro, perché non chiami a tutti i mafiosi che hai… te lo dico davanti a tutti!", inveisce lei. Il pregiudicato cerca di rabbonirla, con parole che però suonano melliflue e false alle orecchie della compagna. "Io non ne ho mafiosi – tenta di difendersi lui –. Io non conosco nessuno di ‘sti mafiosi…". Ma la donna non rispetta il codice del silenzio che il compagno sembra consigliarle. Anzi lo sfida in modo plateale. Una ribellione che dimostra carattere e coraggio. "Te lo giuro su Dio, che se io ti vedo che domandi il pizzo, ti lascio, ti giuro che lo faccio".

D’Arpa si rende conto che quelle parole rischiano di spalancargli le porte del carcere, immaginando che il telefono sia già sotto controllo. E cerca di smentire, di placare, di gettare acqua sul fuoco della rabbia della compagna. "Ma te ne accorgi delle cose che dici al telefono?". E lei, decisa, imperterrita, non fa una piega: "Sì perché è la verità… è la verità". "Non siamo in via Sciuti, non siamo in via Notarbartolo (strade dello shopping di Palermo, ndr), dove facevi spaventare i commercianti. Qua stai parlando con una una donna, non con un commerciante che vuoi intimorire". Un j’accuse forte, la compagna lo mette con le spalle al muro. Lo disarma con le parole.

Nino Femiani