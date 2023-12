La cittadinanza alla 18enne uccisa

C’è attesa per il consiglio comunale convocato stasera alle 19, per l’attribuzione della cittadinanza onoraria di Novellara a Saman Abbas. Nella rocca municipale della cittadina reggiana si concretizza un atto già deliberato un anno fa all’unanimità. Saman Abbas sarà italiana a tutti gli effetti. Anche se non c’è più, uccisa dai familiari per essersi rifiutata di sottostare a un matrimonio combinato. Saman sarà una "italian girl", come lei sognava di essere.

Questa proposta è stata lanciata l’anno scorso anche dai nostri giornali con un editoriale e molti servizi, come riconoscimento di ciò che la ragazza, in bilico tra la cultura del Paese d’origine e quella italiana, sentiva di essere.

L’attribuzione della cittadinanza novellarese è stata inserita nei primi punti all’ordine del giorno del consiglio. Prevista anche l’istituzione del ’fondo Saman’, che dovrà garantire risorse pubbliche e private per aiutare le donne in azioni di autonomia e di libertà. Servirà per donne di ogni etnia e religione che si trovano in difficoltà, ma anche a finanziare attività formative per operatori sociali, insegnanti e per le forze dell’ordine.

Antonio Lecci